空巴：一旦亞航X債務重組計劃獲准 損失額估超50億美元

歐洲飛機製造商空中巴士 (Airbus) 預計，一旦全亞洲航空 (AirAsia X Bhd)(亞航 X) 的債務重組計劃通過，該公司承受損失恐逾 50 億美元。

根據上週提交馬來西亞的法庭文件，空中巴士亞太區總裁 Anand Stanley 表示，空中巴士極有可能因亞航 X 的重組計劃遭受重大損失，影響甚至可能進一步擴大，導致該公司必須調整 A330neo 的生產率。

上述文件顯示，空中巴士已為亞航 X 生產 7 架 A330neos，另外還有 71 架大型客機訂單，Stanley 擔憂，一旦亞航 X 終止採購，勢必會衝擊空巴的獲利能力。

截至目前，亞航 X 仍未能就 A330neo 訂單支付 3.012 億美元的預付款，以及 A321XLR 窄體客機訂單。亞航 X 在本月 17 日提交的陳述書中表示，該公司仍欠空巴約 120 億美元債務，包含承諾購買 118 架客機的預付貨款。

為防止公司破產，亞航 X 此前提議對公司債務及股票實施 150 億美元的重組計畫，計畫包含取消空中巴士在內等製造商的飛機訂單，這令空中巴士感到擔憂。疫情期間，該公司仍持續努力爭取 A330neo 的飛機訂單。

儘管空巴反對，亞航 X 在本週一提交陳述書中表示，支持召開債權人會議，以批准債務重組計劃。勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 在內等其他債權人已同意考慮該項計劃，部分出租商也表示支持亞航 X 的重組作業。