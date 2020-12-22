外資終止連四買轉賣 大砍開發金、操作面板雙虎不同調

台股今 (22) 日因本土出現確診病例，電子權值、傳產類股尾盤賣壓全面出籠，終場大跌 207.5 點或 1.44%，收 14177.46 點，回測月線支撐，三大法人合計賣超 118.41 億元，外資也終止連四買，賣超近百億元，大砍開發金逾 5 萬張，操作面板雙虎則不同調，大砍友達，但持續加碼群創逾 4 萬張。

期貨方面，外資空單口數持續增加，今再增加 1100 口空單，空單未平倉口數來到 5722 口，投信同樣加碼 948 口空單，空單未平倉口數來到 17255 口，自營商則減碼 270 口多單，多單未平倉口數達 19052 口。

外資前十大買超標的，群創獲得外資青睞，買超 44189 張居冠，日盛金也有 21029 張，鴻海、台聚分別有 14832、14451 張，華新 12857 張、中石化 10667 張，皆逾萬張，其他依序為中纖、南亞科、富邦 VIX、華夏。

賣超方面，外資大砍開發金 54069 張，友達、聯電也分別有 47739、34455 張，航空雙雄華航、長榮航同樣遭賣 23530 張、17077 張，其他則依序為長榮、中鋼、彩晶、益航、國喬。

投信操作則與外資不同調，買超開發金 63979 張，群創 25819 張，興富發、陽明各有 8785 張、6000 張，其他依序為金居、遠雄、英業達、華邦電、大成鋼、緯創；賣超方面，投信則大砍華新 28512 張，長榮航也有 8649 張，其他依序為旺宏、華通、南亞科、京元電、華新科、聯詠、宣德、玉山金。

法人表示，全球疫情升溫，市場不確定性因素攀高，投資人短線宜保守觀望，台股則力拚守住月線支撐，不過外資因耶誕長假，買賣量持續量縮，預期短線將由內資投信年底作帳行情帶動，量能則維持 2500-3000 億元之間。