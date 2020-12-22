〈台股盤後〉本土病例引爆殺盤 跳水大跌207點回測月線

歐美股市受英國發現變種病毒影響，全面重挫，也拖累台股今 (22) 日開低，盤中雖然在買盤進場、傳產領軍下，一度翻紅，最高衝上 14411 點，直逼歷史新高，不過尾盤傳出國內新增一例本土個案，讓權值、傳產全面走跌，終場翻黑收在 14177.46 點，大跌 207.5 點或 1.44%，回測月線，成交值 2882.48 億元。

觀察權值股表現，雙王台積電、大立光多在平盤下游走，拖累大盤表現，其中，台積電收 509 元，同樣失守 5、10 日線支撐，大立光則跌逾 2%，失守 3300 元，鴻海、聯發科、台塑、南亞尾盤也均由紅翻黑，拖累指數跌幅擴大。

盤面上強勢族群，原物料族群中石化、台達化、台聚、台苯、亞聚、中纖、華夏、國喬等漲幅也超過 3%，疫情升溫，也激勵防疫概念股再度躍居盤上焦點，恆大、美德醫 - DR、康那香、南六尾盤爆量攻上漲停板。

弱勢族群方面，航運族群漲多拉回，在獲利了結賣壓出籠下，台船跌幅超過 9%，台航、萬海、長榮、榮運等也開低走低，跌幅超過 4%，航空雙雄華航、長榮航也在盤下震盪。

從類股分析，盤面上僅塑膠、化學生技、紡織纖維、造紙等傳產族群在盤上表現，其餘包含航運、鋼鐵、水泥、電子均在盤下，電子族群更受外資進入聖誕長假影響，大盤成交比重一度不到 50%。

匯市方面，新台幣兌美元持續強升，早盤以 28.29 元開盤後，一度衝到 28.1 元，升值 3.92 角，午盤則暫收 28.136 元兌換 1 美元，升值 3.81 角。

法人指出，受耶誕長假影響，外資買賣量持續量縮，短線仍由內資投信年底作帳行情帶動，但受英國變異病毒影響，全球有疫情再起疑慮，建議投資人短線宜保守觀望。