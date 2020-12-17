比特幣衝上21000美元寫新高 多檔概念股攻漲停

各國政府為刺激經濟活動，紛紛推出貨幣寬鬆政策下，市場搶進虛擬貨幣市場，加上部分支付業者開放使用虛擬貨幣交易激勵，比特幣一度衝上 21000 美元大關，改寫歷史新高紀錄，也激勵盤面上挖礦概念股撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW)、麗台 (2465-TW) 等一度攻上漲停。
根據最新報價，近一日比特幣站上 21000 美元大關，最高來到 21860 美元，改寫歷史新高價。
比特幣去年曾因礦災衝擊，價格一度跌破萬元，連帶板卡廠庫存水位也偏高、拖累營運，但今年隨著中國加快區塊鏈發展、比特幣第三次獎勵減半、PayPal(PYPL-US) 等平台宣布允許用戶使用加密貨幣交易，讓比特幣再次成為資金追捧標的。
盤面上除撼訊、青雲、映泰、麗台外，挖礦概念股還包含承啟 (2425-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、精英 (2331-TW) 等都可望受惠比特幣挖礦商機。
廠商普遍則觀望挖礦商機效應，加上近期上游零組件吃緊，連帶超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等顯卡供不應求狀況加劇，雖有新品加入，但預期吃緊狀況將延續至明年上半年，帶動營運維持高檔。