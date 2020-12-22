〈貴金屬盤後〉新冠病毒恐變異 美元反彈上升 黃金溫和收低

週一 (21 日) 交易，黃金價格溫和收低，係因在新冠病毒可能變異的擔憂情緒中，美元小幅反彈上升。

專家指出，倫敦和世界其他地區的封鎖措施增加引起市場擔憂，投資者再度意識到美元的安全性，並迫使一些交易者出售部分黃金倉位。

至少短期來說，黃金傾向下滑，因為對新冠病毒的擔憂情緒已引起風險資產的廣泛拋售，並促使投資者轉抱現金且撤離貴金屬。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 週一研究報告指出，「今日的黃金走勢令交易者想起 3 月發生的恐慌性拋售。」

美國國會已就約 9000 億美元的新冠紓困方案達成協議，該方案一直被視為近期黃金買盤的利多，因為該方案支撐政府支出將增加且美元將貶值的預期，然而，市場對新冠病毒的擔憂掩蓋了這個消息的影響。

財政支出令貨幣貶值，貴金屬向來被視為抵抗貨幣貶值的避險工具，尤其是黃金，近日的交易觀點應更有利黃金，但 Moya 報告寫道，「國會準備今日推出第二個刺激方案，但這一點大部分已經被黃金定價了。」

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 報告提到，「黃金本月已經上漲近 7%，倘若多頭能守住 1900 美元以上的控制權，黃金可能會繼續上漲。但這個水準可能被證明是可靠的阻力點，意思是金價很有可能跌回 1850 美元。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 6.10 美元或近 0.3%，收每盎司 1882.30 美元。

上週交易最活躍的黃金期貨價格上漲 2.5%，登上 11 月來最高點。

黃金週一下滑之際，美元也在一段穩定下跌後收復了一些失地。ICE 美元指數上升 0.2%，係因對新冠病毒加速傳播以及歐洲實施更嚴厲的封鎖措施的擔憂，促使投資者進而轉向美元。

美元走強會使黃金一類美元計價商品對使用他國貨幣的買家來說變昂貴，從而降低吸引力。

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