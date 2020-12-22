〈台股盤前〉內資作帳行情熱 短線維持多方格局

台股昨日在航運、鋼鐵、塑化類股竄出，電子股回神下，指數由黑翻紅，大盤一路走揚，14200 點關卡失而復得，儘管美股四大指數周一 (21 日) 跌多漲少，外資將進入聖誕節假期，但資金行情依舊，維持多方格局。

新冠疫情再次出現變數，市場擔憂疫情再次拖累全球經濟，美股四大指數僅道瓊小漲 0.12%，標普、那指、費半均收黑，分別下跌 0.39%、0.1% 及 0.63%。

市場消息方面，先進材料及製程方案供應商英特格 (ENTG-US) 宣布，為配合客戶加速開發周期，及量產新品腳步，將在未來三至五年內在台投資約 2 億美元 (約當新台幣 60 億元)，擴大在台布局。明年起在南科興建最先進的自動化新廠、同年底完工投產，新產能將持續支援半導體客戶如台積電、聯電、美光與相關化學品廠等所需。

經濟部統計處昨 (21) 日公布 11 月外銷訂單，受惠國際品牌智慧手機遞延上市、熱銷，加上遠距商機強勁、傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 577.8 億美元，月增 12%、年增 29.7%，連九紅，再創單月新高，累計前 11 月外銷訂單達 4731.1 億美元、年增 7.3%。

法人表示，受耶誕長假影響，昨日外資買賣量縮減至 700 億元以下，不過內資交投熱絡、當沖熱、融資增加，加上內資投信年底作帳行情，台股量能已常態性放大，短線台股的拉回皆可偏多操作。