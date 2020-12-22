〈台股盤前要聞〉11月外銷訂單連九紅、宏致吞電動車大廠肥單 今日必看重要財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，包括 11 月外銷訂單連九紅，LCD 面板價漲勢前所未見，以及宏致吞美系電動車大廠肥單，以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

11 月外銷訂單連九紅、年增 29.7% 再寫歷史新高

經濟部統計處昨 (21) 日公布 11 月外銷訂單，受惠國際品牌智慧手機遞延上市、熱銷，加上遠距商機強勁、傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 577.8 億美元，月增 12%、年增 29.7%，連九紅，再創單月新高，累計前 11 月外銷訂單達 4731.1 億美元、年增 7.3%。閱讀全文...

日經：LCD 面板價格出現前所未見上揚走勢 較春天時漲 6 成

據《日本經濟新聞》20 日 (週日) 報導，電腦及電視所使用的 LCD 面板，在全球出現供貨不足的現象。受疫情影響，在家工作及遠距學習的情形變得普遍，帶動電腦需求大增，宅經濟也造成電視機的銷售暢旺。相較今年春天，電腦用途的面板價格上揚 2 成、電視機用途的面板價格上揚 6 成，有日本分析師表示，這是前所未見的上揚走勢。閱讀全文...

宏致車用布局報捷 吞美系電動車大廠肥單 明年首季放量出貨

連接器廠宏致 (3605-TW) 車用領域告捷，公司透露，今年新增多家客戶，當中更包含美系電動車龍頭廠，將供應先進駕駛輔助系統連接器及相關零組件，預計明年首季逐步放量出貨，車用業績估較今年成長 5 成。閱讀全文...

當沖降稅再延長？蘇建榮：已啟動與金管會討論

當沖降稅將於 2021 年底到期，立委曾銘宗希望當沖降稅常態化，對此財政部長蘇建榮昨 (21) 日在立法院財委會對此持保留態度，但是對於延長期限則表示，已與金管會啟動討論是否再延續。閱讀全文...

美商英特格砸 60 億元 擴大在台布局

先進材料及製程方案供應商英特格 (ENTG-US) 昨 (21) 日宣布，為配合客戶加速開發周期，及量產新品腳步，將在未來三至五年內在台投資約 2 億美元 (約當新台幣 60 億元)，擴大在台布局。閱讀全文...

威宏 - KY 明停牌 市場指與重啟海外併購案有關

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 因有重大訊息將宣布，今 (22) 日暫停交易，市場指，威宏發展代工事業企圖心強烈，明天停牌與近期可能完成另一起海外併購案有關。閱讀全文...

四維航：明年散裝供給將降至 5 年來低點 供不應求市況估延續 4 年

四維航 (5608-TW) 昨 (21) 日召開法說會指出，今年散裝航運市場將連續 3 年處在供過於求的市況，不過，明年起供給成長可望降至 5 年來低點，使需求大於供給，結構趨於健康，隨著船商新船下水持續減少、老舊船舶拆船數大增，需求大於供給的市況有望延續至 2024 年。閱讀全文...

旭富大火產線全毀 明年首季 6 億元訂單全數取消 無其他廠區可支應

原料藥大廠旭富 (4119-TW) 桃園蘆竹廠區發生火警，昨 (21) 日召開重訊，財務經理楊文禎表示，生產線幾乎全毀，已與客戶取消明年第 1 季訂單，總金額約 6 億元，且公司僅一個生產廠區，沒有其他廠區可進行生產，加上製藥有 GMP 認證等問題，訂單難轉單給同業。閱讀全文...