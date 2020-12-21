台股今年IPO件數、金額雙降 上櫃小兵籌資額逆勢成長27.8%

安永聯合會計師事務所今 (21) 日發布《安永大中華區首次公開募股 (IPO) 市場調查報告》，今 (2020) 年在新冠肺炎疫情的影響下，台灣 2020 年上市加上櫃企業共 26 家，籌資額共新台幣 127.37 億元，雖然整體件數及籌資額皆較去年下滑，但上櫃籌資額逆勢增加 27.8%。

全球今年 IPO 預計達 1338 家，較去年同期增加 17%，籌資額增加 27%，預計為 2654 億美元。中國和香港的 IPO 活動相較全球其他地區而言，受疫情影響較小，總計中國及香港的 IPO 數量和籌資額佔全球的 40% 和 45%，與去年同期相比分別增加 49% 和 55%，表現相對突出。

台灣疫情雖然控制得當，但是 IPO 卻降溫，截至今天為止，今年台灣上市共 10 家掛牌，較去年度減少 5 家；籌資金額新台幣 67.38 億元，較去年度減少 71.1%，籌資額最大為汽車業的汎德永業 22.98 億元，另有 3 家 KY 股公司籌資 13.82 億元。上櫃市場則有 16 家掛牌，較去年度減少 4 家，籌資額約 60 億元，增加約 13.06 億元，較去年增加 27.8%。

今年上市櫃企業中仍是科技業一枝獨秀，有半數為科技產業，共籌資 58.5 億元最多。另有 39 家企業申請興櫃，依序以科技業 (36%)、工業 (13%) 較多，資本市場持續多元發展。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，受到新冠肺炎疫情影響，台灣加權指數今年上半年曾短暫跌破萬點大關，後續在投資信心恢復後，指數迅速回到萬點之上，更在 12 月創下新高到「萬四」，顯示台股有基本面跟資金面支撐。

科技、生技醫療為主要 IPO 產業

涂嘉玲觀察，在疫情衝擊下 IPO 產業結構有所改變，以科技、生技醫療為主。針對科技產業，遠距商機及宅經濟快速成長，而傳統零售業將加速展開數位轉型，讓線上線下融合體驗 (OMO) 的智慧零售成為新焦點。生技醫療業則因應高齡社會，需要強化疫病防治和醫療能量，生醫產業將引領醫療器材、生技製藥等相關領域。

而台灣政策持續加持，經濟成長率預估 1.76%，資金匯入帶動台灣股市創新高。此外，金管會推動企業 IPO 條件鬆綁等多項政策，吸引國內外資金參與台股。

從 IPO 提出上市申請家數來看，截至今天為止，台灣資本市場申請上市中的有 8 件，產業以電子半導體類為主；申請上櫃中有 10 件，以生技業及資訊科技業為主。

展望 2021 年 IPO 市場，可見生技醫療吸引投資，以及近期半導體股異軍突起，盤中零股交易政策吸引小資，指數新高有望帶動 IPO 等情況下，安永樂觀看待 2021 年申請上市櫃家數。