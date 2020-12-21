〈台股盤後〉傳產竄出 晶圓雙雄、面板雙虎拉抬 大漲135點收最高點

台股今 (21) 日大洗三溫暖，早盤最低打到 14166.89 點，但在航運、鋼鐵、塑化類股竄出之下，指數由黑翻紅，午盤過後，原本熄火的電子股也動起來，晶圓雙雄、面板雙虎明顯拉抬，推升大盤愈走愈高，終場大漲 135 點、收在 14384.96 點，收今日最高，高低差震盪出 218.07 點，成交量也微幅擴增至 2500.22 億元。

從各類指數來看，運輸指數漲 5.85% 最帶勁，鋼鐵指數漲 3.98%、塑膠指數漲 3.15%、造紙指數漲 2.39%、紡織指數漲 1.42%、水泥指數漲 1.31%、電子指漲 0.72%、金融指漲 0.54%；不過，營建、網通、觀光等逆勢走跌。

航運股今天強勢揚帆，中航、志信、萬海、台船、新興、四維航、陽明全數噴出漲停，裕民飆超過 7%，榮運、華航、長榮、慧洋 - KY 也都大漲超過 6%，整體類股都勁揚超過 1% 以上，是表現最搶眼族群。

鋼鐵股也有如鋼鐵人般勇猛，豐興、威致、佳大、第一銅、高興昌、聚亨、燁興、中鴻、官田鋼、海光、新鋼，全數亮燈漲停作收，盛餘雖然漲停打開，但也差 1 檔而已，春源、東和鋼鐵皆強漲超過 8%，燁輝、中鋼構、世紀鋼、運錩、彰源、新光鋼、志聯、允強、春雨、美亞、三星全數強強滾。

台塑四寶都很亮眼，二線塑化也表現不俗，聯成、國喬、台苯、華夏、亞聚、三芳、台聚等都走高。

電子類股今天成交比重掉到不到 6 成，但是午盤過後，晶圓雙雄、面板雙虎回神，台積電終場上漲 1.17%、收在 516 元；聯電也上漲 3.48%、以 47.45 元作收；友達、群創也都勁揚超過 1%，其餘鴻海上漲 0.34%、收 88 元，大立光漲 1.05%、收 3340 元。

整體來說，外界多認為外資逐步進入聖誕節長假，但新台幣持續飆超過 3 角，資金行情未降溫，加上內資包括投信、集團的年底作帳行情，讓今天台股不跌反漲，且收今日最高，蓄勢挑戰 14427.41 點前高。