〈旭富工廠大火〉產線全毀 明年首季6億元訂單全數取消 無其他廠區可支應

原料藥大廠旭富 (4119-TW) 桃園蘆竹廠區發生火警，今 (21) 日召開重訊，財務經理楊文禎表示，生產線幾乎全毀，已與客戶取消明年第 1 季訂單，總金額約 6 億元，且公司僅一個生產廠區，沒有其他廠區可進行生產，加上製藥有 GMP 認證等問題，訂單難轉單給同業。

楊文禎指出，廠區生產線幾乎全部燒毀，目前消防隊封鎖現場，公司人員也無法進入評估整體廠區損失情形，業務方面，明年第 1 季訂單已向客戶取消，總金額約 6 億元，第 2 季則因客戶尚未下訂單、影響較小。

楊文禎表示，目前倉庫製成品存貨約 2.5 億元，不過還需待品管人員檢視存貨狀況、藥物品質後，才能進行出貨，由於與客戶未簽長期訂單，暫時沒有違約金問題。

旭富供貨以海外地區為主，佔整體營收比重逾 8 成，楊文禎表示，由於供應海外客戶抗癲癇系列用藥、過動兒等管制藥物，多為獨家或是特定供貨，因此海外客戶受影響較大；國內客戶方面，藥物僅佔營收比重 3%，銷售較不受影響。

楊文禎說，目前初估資產財務損失約 8 億元，且有投保財產保險，可將財務損失降至最低，至於重新安裝設備還需要半年時間，才有機會恢復生產，但仍難達過去水準，若廠區主結構損毀嚴重，產線建置時間恐再延長。

至於產線是否轉移至其他廠區生產因應，對此，楊文禎認為，旭富僅有桃園蘆竹廠區，沒有其他廠區可因應，且藥物產線有 GMP 認證問題，訂單要轉移給同業，可能性不高。

旭富廠區遭祝融並波及鄰近 4 家廠房，楊文禎表示，由於其中一間為廢紙處理廠影響較大，而公司有投保公共意外責任險，保額約 3000 萬元，後續還需待業者回報財物損失後進行賠償。