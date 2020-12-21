美商英特格砸60億元 擴大在台布局

先進材料及製程方案供應商英特格 (ENTG-US) 今 (21) 日宣布，為配合客戶加速開發周期，及量產新品腳步，將在未來三至五年內在台投資約 2 億美元(約當新台幣 60 億元)，擴大在台布局。

英特格指出，新廠座落台灣南科高雄園區，佔地 61700 平方公尺，廠房面積約 27000 平方公尺，將用於研發與生產晶片商所需解決方案，包含微汙染控制過濾器、氣體輸送系統、先進製材等，預計 2021 年初興建新廠、同年底完工投產，並逐步全面量產，

英特格因應擴廠計畫，將在台灣目前 300 名員工的編制之外，另外增聘 200 名具化工專長及製造經驗的人才。

英特格總裁暨執行長 Bertrand Loy 指出，此次擴廠反映台灣及亞太各地國際級半導體製造業者對英特格產品及服務需求與日俱增，據今年 IC Insight 報告統計，全球半導體晶圓廠產能有近 22% 源自台灣，而亞洲地區 (包含台、中、日、韓) 所生產的半導體占全球 75%。

Bertrand Loy 表示，台灣半導體產業位居全球領導地位，隨著在台業務擴大，英特格將與客戶更緊密合作、協助加速客戶開發周期及產品量產，以因應客戶新興需求。

此外，英特格新廠也可憑藉地利之便，協助公司加強保障客戶供應鏈，並強化公司在亞洲各地 (如南韓、中國、日本) 的製造產能。

英特格也規劃在新竹的台灣技術研發中心 (TTC) 規模擴增 1 倍，該中心內的科學家及工程師攜手客戶探索與開發創新解決方案，以解決對晶片業者最棘手的材料及汙染控管問題。

英特格台灣區總經理謝俊安表示，公司在台深耕三十年，促進業界及區域發展素來不遺餘力，此次擴建製造及研發設施為公司重要里程碑，將善用尖端設施的先進自動化、數位化及分析工具，達到品質與生產力的最高標準，回應客戶日新月異的需求。

台灣經濟部王美花部長指出，政府樂見英特格持續深耕與投資台灣，公司的擴建計畫將厚植台灣半導體設備製造領域的創新能力與專業實力，完備台灣半導體生態系統，經濟部持續給予全力支持，共同促進台灣半導體產業的發展。