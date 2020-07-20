南僑6月稅後純益1.02億元創今年新高 上半年EPS 1.25元

南僑 (1702-TW) 今 (20) 日公告 6 月自結，稅後純益為 1.02 億元，創今年新高，月增 19.93%，年增 12.09%，每股純益 0.41 元，上半年稅後純益為 3.08 億元，年減 23.5%，每股稅後純益為 1.25 元。

南僑第二季稅後純益 2.37 億元，季增 2.34 倍，年增 9.22%，上半年稅後純益 3.08 億元，年減 23.5%，每股純益為 1.25 元。

南僑主管指出，6 月稅後純益較去年同期增加 2706 萬元，係因泰南僑營收成長 23.4%，貢獻獲利增加約 2300 萬元。

董事長陳飛龍指出，南僑泰國新增的產線產能將開出，可望挹注營收成長，今年共新開兩條生產線，產品也將切入中國。

泰國南僑新增第一條生產已在 6 月量產，生產米果製品，全產能開出後，貢獻年營收 10 億元，目前以歐美市場為主，主管泰國廠業務總經理李勘文指出，泰國米果產品已透過電商通路切入中國市場。

而泰國廠新增的第二條生產線，將以麵包零食為主，設備已到位，預計今年底量產。

南僑在泰國經營達 29 年，嬰兒米果、調理熟飯及粥的銷售金額大幅成長，產能也滿載，看好東南亞及歐美市場未來的發展，泰國南僑在原有工廠旁取得 2 萬坪土地，2018 年 10 月開始進行建廠擴廠計劃，初期投資約 13.7 億泰銖，興建一棟廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條，預計 2020 年第四季全部投產。