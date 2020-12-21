上緯新能源Formosa 4風場 環評起跑

離岸風電開發商上緯新能源 (SRE) 今 (21) 日表示，位於西北部苗栗縣外海的開發計畫「Formosa 4」籌設工作持續穩健推進，已向經濟部能源局提送環境影響說明書。

上緯新能源「Formosa 4」計畫距苗栗海岸約 18 至 20 公里，預計涵蓋「海豐 (Formosa 4-1)」、「海碩 (Formosa 4-2)」、「海盛 (Formosa 4-3)」三處深水場域，未來合併裝置容量將達 4.4GW 潛力規模，可望滿足多達 450 萬家戶用電需求。

上緯新能源依據相關法規完成計畫開發內容公告作業後，已於 11 月初在風場所在地鄉鎮分別辦理公開說明會，而該計畫在工法上，除固定式基樁外，還首創台灣先例，將浮動式平台正式納入商業性風場建置技術應用範圍，以求降低對海洋環境與資源的衝擊。

在場域整體規劃上，除將近岸景觀維護納入考量，也主動迴避中華白海豚野生動物重要棲息環境範圍、人工魚礁禁漁區、中油海底管線等環境敏感區位，並根據過去施工及海上調查時累積的經驗，將風場推移至較為外海處，確實保障穿梭於台灣海峽慣用航道上的船舶航行順暢、便利與安全。

上緯新能源執行長林雍堯也呼籲各有關單位，在第三階段區塊開發相關規則上，儘早公布施行辦法，給予開發商與國內產業供應鏈足夠準備時間，推出可信賴的方案與陣容，為國家能源轉型做出實質貢獻。

上緯投控 (3708-TW) 去年已將子公司上緯新能源 95% 股權，售予美國獨立資產管理顧問公司 Stonepeak，目前上緯投控持股已下降至 5%。