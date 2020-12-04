CIP選出6處風場場址 宣布參與離岸風電區塊開發

離岸風場開發商哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (4) 日宣布，正式投入離岸風電第三階段區塊開發，並公布所選出的 6 處風場場址，包括渢汎、渢成、渢利、渢妙、渢佑及福芳，分別位於新竹、苗栗、台中及彰化海域，6 場址合併裝置容量上看 6.3GW。

經濟部即將公布離岸風電第三階段區塊開發相關規則及內容，針對區塊開發規則，CIP 台灣區董事總經理許乃文指出，CIP 在潛力場址開發階段肩負最高的國產化使命，但經濟規模明顯不足，因此倡議區塊開發應維持「項目制國產化」政策，以保障基本的經濟規模，延續本土供應商投資量能。

針對下階段台灣離岸風電發展，CIP 台灣第三階段區塊開發計畫執行長侯奕愷表示，浮動式技術已成全球離岸風電趨勢，且浮動式風場在亞太地區具有高度開發潛力，目前日韓政府均積極投入發展。

CIP 建議政府，把握現有利基，加速推動浮動式離岸風電，在第三階段可規劃 2 至 3 座、每座容量各 100MW 的浮動式風場做為示範計畫，台灣就能從明年起展開浮動式風場開發，2025 年迎來首座浮動式示範風場商轉，穩坐亞洲離岸風電領先地位。

侯奕愷也說，為控制氣候變遷帶來的衝擊，各國政府陸續將 2050 年淨零碳排目標納入法規。企業界也積極響應減碳，包括 RE100 等，呼籲政府針對 2050 年淨零碳排設立明確的國家目標，以催生國內綠電市場，並提升供應鏈國際競爭力。