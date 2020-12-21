【安聯投信】市場情緒正面 美股量價同步強勁成長

美國兩黨針對新刺激方案持續拉鋸，影響股市表現上下起伏，但市場情緒整體仍偏正向。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除歐非中東地區外，全球主要地區股市資金皆呈淨流入狀態，其中美股淨流入資金由前一周的 20.59 億美元大幅躍升至 294.41 億美元，動能強勁。

安聯投信表示，雖美國新一輪刺激法案仍未通過，但兩黨上周協商氣氛正面，市場對在近期通過的樂觀預期也升溫，加上聯準會 16 日會議宣示將維持現行低利率及購債規模，抵銷了表現不佳的零售數據帶來的負面影響，美股主要指數單周多收紅，其中標普已連五周上漲，代表科技產業的那斯達克單周漲幅更是來到 3.1% 並再寫歷史新高，和同步淨流入的資金相互呼應，顯示了市場此時正面的風險情緒。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，雖疫情帶來之不確定性仍在，但經濟及企業基本面已開始逐漸改善，加上各國政府在財政及貨幣政策方面持續支持，經濟的回復有望加速。展望 2021 年，以美股指數為首的指標企業獲利續見改善，可望為風險性資產後續表現帶來助力，但與此同時，仍須留意來自地緣政治、疫情等面向的風險，及其可能對市場帶來的衝擊。

在此前提下，謝佳伶建議在投資時可持續以在全球市場中相對強勢的資產如美國股市作為核心，近期也可關注包括工業、原物料、能源及消費等受到經濟復甦帶動的景氣循環性產業。此外，在今年以來，可轉債成為美國企業獲取資金的重要來源，發債市場熱絡，其中又以景氣循環性企業發債量增加明顯，持續帶來新的投資機會，建議可與成長股、高息債等以適當比例搭配組成多重資產，藉由成長、緩跌及穩定金流等不同特性，讓資產在穩健中成長。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，從架構來看，近期走高的電子股已開始消化明年可能出現庫存調整的負面預期，而資金同時也在持續尋找基期低、具有漲價題材的族群。在傳產股部分，隨著 2021 年景氣有望持續回升，與景氣關聯度高的類股近期多有不錯表現，其中又以原物料族群表現較佳。

在消息面部分，廖哲宏指出，美股近期表現正面且續創新高，接下來應持續關注包括英國脫歐發展、拜登政府的美中政策方向以及明年 1 月喬治亞州的選舉是否可讓共和黨在參議院取得過半席次等訊息；回到國內，則應持續留意政府在房產方面的政策及後續走向。

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