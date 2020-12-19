京元電CIP 20週年 產官學與供應鏈共襄盛舉

測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (19) 日在苗栗縣竹南廠擴大舉辦內部持續改善專案競賽發表會(CIP)，同時歡慶 CIP 活動滿 20 週年，活動中也邀請官方、學界評審以及供應商共襄盛舉，展現產、官、學與供應鏈合作，共同學習成長的氛圍。

總經理劉安炫表示，京元電堅持 20 年持續改善，贏得 20 年業績一路成長的佳績，員工人數也由數百人擴充至 7 千人規模，未來將秉持 CIP 持續改善精神、以永續發展為目標，攜手上中下游夥伴精益求精，邁向另一個光輝 20 年。

資深副總李坤光指出，親自帶領內部團隊推動 CIP 已超過十年不間斷，除了長期在內部舉辦持續改善活動，穩定扎根外，更積極參與外部所舉辦的公開發表競賽，透過獎項角逐，可藉機練兵並吸取外部經驗，也能激發自身再精進的動力。

京元電 2010 年至今，每年參加外部持續改善競賽活動皆屢獲佳績，2020 年更一舉榮獲中衛 - 台灣持續改善競賽『銀塔獎』及先鋒 - 全國金獎品管圈『金獎』等殊榮。

京元電 20 週年系列活動還包含有 CIP 留言樹、資深員工尋人啟事等與員工進行互動，在活動專訪中，多位同仁都不約而同提到「參與持續改善活動，公司同時也會提供專業的訓練課程，不僅可以提升工作能力，更可凝聚對公司的向心力」。

京元電提供一個優質的工作與學習環境，讓員工因 CIP 持續改善，更願意與公司一同成長、打拼，其中資歷最深的員工許寶華，已在京元電服務超過 25 年，參與 CIP 持續改善活動也超過 20 年；許寶華表示，推動 CIP 是勢在必行，也可運用在日常生活中，鼓勵所有員工都可以踴躍地去參與。

京元電在經營團隊及員工努力下，透過品質管理與持續改善，提供客戶更優越測試服務，今年 11 月營收為 23.3 億元，前 11 月營收則達達 265.9 億元，年增 14.9%。世界半導體排名前 50 大的廠商超過 5 成為京元電客戶。

從出口金額來看，京元電連續多年位居台灣出口前 10 大廠，去年更晉升至全台出口金額前 5 名，而這些實績，有很大一部分是靠持續改善專案活動，不斷提升生產效率及品質，所獲得的成果；展望 2021 年，京元電已在主流市場趨勢的 5G、AI、IoT、資料中心與車用等市場提前成功卡位，因此未來幾年的營運績效仍可望穩健走揚。