〈熱門股〉外資翻多大幅上調目標價 上銀強漲12%寫2年半來新高

上銀 (2049-TW) 受惠外資翻多，認為評價明顯遭低估，大幅上調目標價至 440 元，激勵本周股價走強，周五 (18 日) 終場收在 386 元，創逾 2 年半新高價，並站穩所有均線之上，股價周漲幅 12.37%。

美系外資指出，上銀在中國進口替代及歐美經濟活動復甦，三大市場工具機需求好轉，加上大尺寸產品需求顯著提升，訂單能見度拉高到 3 個月，營運已落底，與亞德客 - KY 相較下，今年 3 月股災以來，上銀漲幅落後 60%，也跑輸台股大盤 8%，評價明顯被低估。

上銀集團總裁卓永財表示，近來半導體接單仍相當暢旺、且供不應求，包括上銀、大銀的半導體設備相關訂單能見度已可看到明年底，而醫療需求近來也逐步回溫，自動化需求持續熱絡，五軸工具機等高階需求也開始好轉。

卓永財看好，明年第一季營運將優於今年同期，且在產業需求逐步回溫下，加上半導體、自動化等訂單持續暢旺，明年上銀、大銀的營收與獲利，都將較今年成長。

上銀第三季在本業獲利成長，加上業外處分不動產與匯兌收益挹注下，單季稅後純益 9.26 億元，季增 63.3%，年增 1.47 倍，每股純益 2.91 元，寫近 8 季來高點；前三季稅後純益 13.62 億元，年減 25.45%，每股純益 4.27 元。