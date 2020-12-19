不接受會計審計就打包走人！川普簽署外國公司問責法瞄準中國

美國總統川普週五 (18 日) 簽署外國公司問責法案，除非中國企業接受美國監管機構審查的會計審計，否則在美證券交易所上市的中企下市，此舉可能會會影響阿里巴巴、百度等中國企業巨頭，並進一步加劇兩國之間的緊張關係。

外國公司問責法案 (Holding ForeignCompanies Accountable Act) 今年 5 月於參議院輕鬆過關後，本月初也在眾議院獲得兩黨支持，儘管該法案涉及範圍適用於美國以外的企業，但提案人表示此法案本質上目的是針對中國。

中國企業多年來利用美國資本市場和美元融資作為發展業務的關鍵資金之一，雖然該法案的下市條款將採階段性實行，企業連續三年不遵守規定將先處以罰款，但這仍對不符合審計標準的中國企業構成實際損害。

路易斯安那州共和黨參議員 John Kennedy 在一份聲明中說：「先前美國的政策允許中國可以無視美國企業應遵循的法律，這是非常危險的。」

馬里蘭州民主黨參議員 Chris Van Hollen 是該法案的提案人之一，他表示除了要求中國企業需允許美國監管機構進行會計審計外，還要求這些企業需披露是否受到中國政府的控制。

Van Hollen 在聲明中說道，該下市法案將保護那些「投資看似合法的中國企業、但實際上並未與其他上市企業遵循相同標準」的投資人，以確保美國證券市場所有企業都遵守相同的法令。

此法案簽署後，實施與否主要仍取決於美國證券交易委員會 (SEC)。SEC 主席 Jay Clayton 週五表示，他將會確保 SEC 的計畫符合川普甫簽署的法案。

中華人民共和國外交部發言人華春瑩在美國簽訂法案後表示，中國反對「證券監管規定政治化」，美國此舉將損害全球投資者對美國資本市場的信心，並傷害美國資本市場的全球地位與美國利益，敦促美方應共同保護市場投資人的權利。

新法出爐意味著中國企業在美國的長期爭議屆臨分水嶺，中國長年拒絕美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 對在美掛牌交易的中企進行會計審計。PCAOB 在美國歷史著名弊案安隆 (Enron) 案後所成立，旨在防止美國企業詐欺與行使不法行為。