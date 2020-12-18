智崴獲美國高階飛行劇院訂單 看好明年疫情後復甦力道

體感娛樂設備商智崴資訊 (5263-TW) 今 (18) 日與美國客戶簽訂遊樂設備銷售合約，供貨最新型、也最高階的飛行劇院，飛行劇院地點位在美國知名旅遊景點，董事長歐陽志宏表示，明年預計 14 個地點的飛行劇院和大型體感設備將陸續開幕，顯示市場看好疫情後的旅遊娛樂復甦力道。

歐陽志宏指出，此次銷售的飛行劇院，為目前智崴所開發最新型、也是最高階，搭載高階 LED 球幕，螢幕整體亮度較原先產品提升 10 倍，解析度達 8K。

歐陽志宏表示，智崴明年預計有 14 個地點的飛行劇院和大型體感設備，將在美國、丹麥、英國、中國、日本、越南、哈薩克等地開幕。

據市調指出，47.3% 的美國人在疫情後，更願意優先將休閒娛樂的預算提高。歐陽志宏說，智崴的飛行劇院和多元化的體感遊樂設施，如個人化電影院 N 次元先鋒號、貨櫃式賽車模擬器、飛行模擬器等，將能快速填滿區域型主題樂園和高階主題樂院的市場需求。

此外，新的視覺系統也將帶動原有客戶舊設備的替換潮，而智崴擁有的豐富飛行劇院影片內容庫，預估隨著疫情後樂園重新開張，也將有大量的影片授權需求湧現。

智崴目前在高階體感設備市占率已達 85%，今年受疫情衝擊，將造成市場大洗牌，許多供應商將因此退出市場，加上明年開幕專案量創新高，預期明年市占率將持續攀升、達到 9 成。