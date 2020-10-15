智崴籌資12億元投入研發新品 明年營收大反攻

遊戲體感設備大廠智崴資訊 (5263-TW) 今 (15) 日完成可轉換公司債三與四掛牌，合計籌得新台幣 12 億元資金，將用於研發投入與償還金融借款；董事長歐陽志宏並說，受疫情影響，今年營收雖將衰退，但明年隨著 18 座飛行劇院將開幕，可望迎來營收大反攻。

歐陽志宏指出，此次募集資金將用於體感科技研發計畫，研發策略分兩大方向，分別是高階 LED 球幕、及賽車模擬器、飛行模擬器、體感電競平台等新世代設備開發，預期將吸引主題樂園客戶的新建訂單，及原有客戶舊設備的替換潮。

歐陽志宏表示，在 5G 時代來臨下，將整合 5G 網絡，打造 5G 智慧樂園，且新世代設備的研發，有助完整各種體感產品線布局，將從過去金字塔頂端的市場，拓展至二三線等客戶 (地方型樂園) 市場。

在營運表現方面，歐陽志宏表示，今年因疫情因素，一些客戶建置計畫雖推延，但訂單未取消，下半年許多客戶已提前為明後年開幕做準備，同仁目前也分批前往客戶案場進行施工建置，如丹麥、英國、美國、越南、中國等。

歐陽志宏強調，疫情造成各項專案計畫延後，也將於明後年陸續完工認列，今年營收雖較去年衰退，但明年預計至少 18 座飛行劇院將開幕，可依完工比例法認列營收，期待營收大反攻。