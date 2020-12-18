網家購物APP下載數突破500萬 年增逾5成

網家 (8044-TW) 今 (18) 日公布今年的網站經營成果，受惠消費行為改變，行動端也有爆發性成長，PChome24h 購物行動端新會員、下載數今年以來增幅達 50%，並有不少熟齡族群加入，推升 PChome24h 購物 APP 下載數超越 500 萬次。

網家指出，今年全站消費動能強勁，行動端更見爆發性成長，推升雙 12 業績較平日翻倍成長，平均客單價也創下歷年雙 12 新高，其中，SAMSUNG、ESTEELAUDER 等品牌業績較去年同期成長超過 1 倍，3C 家電如 Dell、Dyson 以及 Nestle、DeLonghi 咖啡機業績也成長超過 60%，iPhone 系列手機更銷破千台。

另一方面，受惠今年優化行動端，融合 AI 智能服務和圖像化視覺改版等優勢，促進 PChome24h 購物行動端新會員、下載數年增幅達 50%，下單率和黏著度持續成長。

PChome24h 購物近年來積極經營年輕客群，目前主力客群以 25-44 歲為主，不過，隨著宅經濟發威，促成不少熟齡族群加入，45 歲以上新客數年增 60%。

法人認為，台灣 B2C 電子商務發展目前仍處早期，低毛利的 3C 產品占比仍高，電商銷售占整體零售份額仍低，成長空間大有可期，而電商業者的利潤率則可望隨著市場競爭態勢改變而提升。