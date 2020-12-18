谷歌收購Fitbit交易案 獲得歐盟批准

據報導，歐盟委員會 (European Commission) 已批准谷歌 (GOOGL-US) 以 21 億美元收購 Fitbit(FIT-US)，兩方同時也達成了用戶數據使用相關的限制協議。

谷歌最初在去年 11 月宣布收購 Fitbit，但是監管機構很快介入其中，並正式開始就數據隱私和反托拉斯發相關疑慮對谷歌收購 Fitbit 一事進行調查。

歐盟委員會在周四 (18 日) 表示，隨著谷歌同意讓步，兩方已經達成反壟斷和解協議。谷歌承諾在歐洲市場中，將會分開儲存 Fitbit 的用戶數據，並且不會將從 Fitbit 收集來的任何用戶數據 (包括 GPS 和健康數據) 用於谷歌廣告 (Google Ads)。

此外，用戶可以選擇要將個人的健康數據存在谷歌或是 Fitbit 的帳戶。在獲得用戶同意的情況下，谷歌才能透過 Fitbit 的 Web API 軟體看見用戶健康數據。上述這些承諾期效將持續 10 年。

歐盟委員會執行副總裁 Margrethe Vestager 在一份聲明中表示，批准谷歌對 Fitbit 的收購提案，主因是谷歌的承諾將確保穿戴式設備和相關數據隱私和市場的公平競爭。「相關承諾將決定谷歌如何使用以廣告為目的收集的數據，確保市場競爭性，並使用戶能夠選擇是否共享健康和健身數據。」Vestager 說道。

谷歌母公司 Alphabet 的首席財務官 Ruth Porat 曾在上月表示，她預計 Fitbit 的收購將在 2020 年底之前完成。

在先前，澳洲監管機澳洲競爭與消費者委員會 (ACCC) 也表示將對谷歌反壟斷疑慮進行調查，當局認為谷歌對 Fitbit 的收購可能將會侵害穿戴式設備市場公平競爭，強化谷歌自身在廣告市場的優勢。