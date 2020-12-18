湧盛訂單看到明年6月 上半年送件有望年底掛牌

汽車壓縮機生產大廠湧盛電機 (2249-TE) 今 (18) 日指出，由於有進行匯率避險，今年匯損壓力還好，本業訂單能見度已看到明年 6 月，明年整體營運一定較今年好，規劃明年上半年送件，最快有望明年底前掛牌上櫃。

湧盛董事長萬正在表示，為讓產品品項更多元，第二結構平台的產品已開發完成並投入小批量生產，明年將擴大產量，屆時自製產品觸及的車款將大幅增加。

同時，萬正在透露，準備投入第三種結構平台產品研發，未來可使自製產品的覆蓋率更完善，力拚擴大切入 OES 和 OEM 市場。

萬正在表示，今年在 OES 市場發展有斬獲，並開始順利供貨，而 OEM 則與車廠進行專案產品開發。

湧盛去年稅後純益 1.08 億元，年增幅高達 149%，每股純益 6.01 元，創歷年新高，今年以來，受到疫情衝擊，上半年每股純益 3.22 元，獲利年減 30.55%，不過，隨著歐美解封，9 月起客戶拉貨力道明顯轉強，湧盛看好第四季表現反而可望較去年同期好。

湧盛汽車空調壓縮機占營收比重高達 97%，是全台唯一車用壓縮機製造大廠，也是全台最大的汽車空調壓縮機出口商，並同時擁有 OE 件、AM 件和自製 AM 件，產品機種超過 3000 項，主要裝載於 BENZ、BMW、AUDI、PORSCHE、VOLKSWAGEN、VOLVO 等知名品牌車款，目前北美和歐洲市場合計占營收比重達 80%。