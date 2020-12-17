歐元區11月核心CPI年增0.2% 符合預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 週四 (17 日) 公佈的最新數據顯示，歐元區 11 月核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期成長 0.2%，符合市場預期。

數據顯示，歐元區 19 個國家 11 月 CPI 年減 0.3%，與 10 月份的年減 0.3% 相同。從各類別來看，食品、酒精和香菸在 11 月份的 CPI 增長 0.36%，服務部門增長 0.25%，非能源工業品下跌 0.07%，能源部門則是下跌 0.82%。

若扣除能源、食品及煙酒之歐元區 11 月核心 CPI 指數則年增 0.2%，符合市場預期，並與 10 月份的年增 0.2% 相同。與上月相比，則下跌 0.4%，低於的 10 月份的成長 0.1%。

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，隨著各國政府加強防疫封鎖措施以應對疫情，歐元區經濟在 11 月再次陷入低迷，商業活動受到限制。不過，受惠疫苗進展佳，以及人們預期得到歐洲央行的額外支持，因此對來年的整體樂觀情緒有所改善。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 表示，儘管德國和荷蘭等國在新一波防疫封鎖下迎來嚴峻的冬季，但歐元區經濟有望在明年第一季開始出現復甦跡象。他指出，2020 年是嚴峻的一年，預估今年歐元區的經濟將萎縮 7.8%，明年則將成長 4.2%。

疫苗即將推出的相關消息，提高了人們對更快復甦的期望，但是 Gentiloni 認為，只有在明年疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。

根據世界衛生組織的數據，自從大流行於早春爆發以來，歐洲新冠肺炎肺炎病例數已超過 2200 萬例，並且死亡病例數達到 493,000 多人。