〈美股早盤〉新一輪紓困案喜獲進展 三大指數再攀歷史新高

美國紓困案傳出有重大進展後，道瓊工業指數週四 (17 日) 早盤漲逾百點或 0.5％，標普 500 指數和那斯達克指數分別漲 0.5% 和 0.6%，三大指數再攀歷史新高，費半也漲 0.6％。

歷經數月談判，美國紓困案協商終於傳出好消息，國會主要領導人週三 (16 日) 稱已接近達成 9000 億美元的紓困方案協議，盼能在週五前順利通過。

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 表示，已在針對性的紓困方案上取得重大進展，預計能順利在國會通過，少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 也表示接近達成協議，但民主黨仍希望拜登上任後能通過更多紓困措施。

紓困案相關細節仍有待協商，目前大致內容包含向民眾發放每人 600 美元補助金、每週 300 美元的聯邦失業補助，以及向中小企業提供資金援助等。

經濟數據方面，美國上週初領失業金人數連續 2 週增加，至近 89 萬人，人們擔心確診數居高不下，恐持續阻礙企業的招募力道。

美國聯準會 (Fed) 週三承諾，在央行設定的就業、通膨目標有所進展前，將繼續維持寬鬆貨幣政策，並持續以所有工具支持美國經濟。

截至台北時間週四 (17 日)22 時許：

道瓊指數上漲 143.80 點或 0.48%，暫報 30298.34 點

那斯達克上漲 70.52 點或 0.56%，暫報 12728.71 點

標普 500 指數上漲 18.64 點或 0.50%，暫報 3719.81 點

費半上漲 15.69 點或 0.57%，暫報 2789.11 點

台積電 ADR 下跌 0.19% 至每股 104.58 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.895%

紐約輕原油上漲 1.02% 至每桶 48.31 美元

布蘭特原油上漲 0.76% 至每桶 51.47 美元

黃金上漲 1.78% 至每盎司 1892.10 美元

美元指數下跌 0.69% 至 89.740 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Roku(ROKU-US) 早盤上漲 5.56％，至 343.92 美元。

美國最大串流電視機上盒業者 Roku 與 AT&T 達成協議，週四 (17 日) 起開始播放 HBO Max 的影視內容，本次合作將有助於 HBO Max 觸及 Roku 機上盒的數百萬用戶，

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 0.33％，至 1762.94 美元。

以德州為首的美國 10 州週三 (16 日) 向法院提起訴訟，指控 Google 和臉書勾結操縱廣告市場價格，以市場中間人角色向廣告商和發行商收取高額費用。

每日關鍵經濟數據：

美國上週 (12/12) 初領失業金報 88.5 萬人，預期 72.5 萬人，前值自 85.3 萬人上調至 86.2 萬人

美國上週 (12/5) 續領失業金報 550.8 萬人，前值自 575.7 萬人上調至 578.1 萬人

美國 11 月新屋開工年化月增率報 1.2％，預期 - 0.2%，前值自 4.9% 上調至 6.3%

美國 11 月新屋開工年化總數報 154.7 萬戶，預期 152.8 萬戶，前值自 153 萬戶下調至 152.8 萬戶

美國 11 月營建許可月增率報 6.2％，預期 1.0%，前值 - 0.1%

美國 11 月營建許可總數報 163.9 萬戶，預期 156 萬戶，前值 154.5 萬戶

上圖為美國新屋開工月增率，下圖為營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

費城 Fed 12 月製造業指數報 11.1，預期 20，前值 26.3

華爾街分析：

PineBridge Investments 投資經理 Mary Nicola 稱，國會通過刺激措施是關鍵，就目前來說，任何刺激都是好的，都能為經濟復甦帶來更多動力。

JonesTrading 市場策略師 Mike O’Rourke 表示：「數個月以來，我們一直在等待這項刺激措施，然而，Fed 每年也購買近 1 兆半美元的資產，他們承諾未來 3 年內將利率維持在零，這都是樂觀情緒的來源。」