〈美股盤前要聞〉市場觀望紓困計畫協商結果 美股期貨走升

市場持續觀望新紓困計劃談判結果，美聯準會 (Fed) 承諾持續購債速度，美股期貨週四 (16 日) 走升。

1. 美國會即將達成 9000 億美元協議

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 等人週三 (16 日) 表示，國會已接近達成一項 9000 億美元的新紓困協議，其中將包含小企業援助貸款、薪資保護計畫與 600 美元左右現金支票，兩黨將力拼週五前通過此紓困協議。美股期貨道瓊期貨跌 0.43%，標普 500 期貨跌 0.52%，那斯達克 100 期貨漲 0.46%。

麥康奈爾週三在參議院發言中表示 ：「我們已經在針對目標性的新紓困方案方面取得重大進展，預計此方案將能通過兩黨的同意。」

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 隨後也表示目前接近達成協議，但紓困計畫尚未結束， 他表示民主黨想做的更多，並在新總統拜登上任通過更多紓困措施。」

參議院民主黨二號人物 Dick Durbin 表示，參議院目前目標在週三達成協議，並在週四開始投票，趕在國會休會前通過，但是由於需要不眠不休進行程序，屆時能通過的可能性似乎很小。

2. Fed 承諾持續購債速度 上修經濟預測

週三 (16 日) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 結束為期兩天的利率決策會議後，一如外界預期 Fed 決議利率按兵不動，維持在接近零的水準，除非經濟復甦取得「實質性進一步進展」，否則它將不會開始縮減資產購買計劃。

FOMC 最新聲明中提到，Fed 維持基準利率走廊在 0% 至 0.25%，至少到 2023 年底。

Fed 取消「未來幾個月」持續購債的承諾，但維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)，直至委員會就業最大化和物價穩定目標取得「實質性進一步進展」為止。

值得一提的是，Fed 延長針對海外美元流動性的流動性換匯措施 (Liquidity swap lines) 和美債臨時回購措施 (FIMA)，期限從 2021 年 3 月 31 日延至 2021 年 9 月，以確保全球美元供應和美債市場的平穩運行。

3. 德州聯手 9 州對谷歌發起反壟斷訴訟

德州檢察長 Ken Paxton 週三 (16 日) 表示，已聯合其他 9 個州谷對谷歌 (GOOGL-US) 提起訴訟，指控谷歌在經營網路廣告業務方面違反反托辣斯法，尋求分拆和罰款。路透社 (Reuters) 報導，谷歌除了遭美國司法部和德州為首檢察長提告，週四還將面臨另外多達 30 州的聯合訴訟。

根據訴訟，Google 被指控和臉書聯手，在已經佔據主導性地位的網路廣告業務進一步鞏固自身地位，要求 Google 賠償和分拆。

這是美國主管機關對 Google 提起的第二起重大訴訟，也是聯邦和州層級對所謂「Big Tech」一連串訴訟的第四起。

Paxton 週三表示，谷歌有效地消除競爭，壟斷網路廣告業務市場，這番話似乎暗指 2007 年谷歌對 DoubleClick 的收購案。

4. 美貿易代表：拜登未來應以關稅作籌碼持續對中國施壓

川普政府的貿易代表 Robert Lighthizer 表示，總統當選人拜登 (Joe Biden) 應以關稅作為籌碼，要求中國嚴守第一階段貿易協議。此外，他還讚揚北京當局在執行部分貿易協議上做得相當出色。

Lighthizer 罕見接受訪問，當被問及建議未來拜登上任後將如何處理第一階段貿易協議時，他說：「我會就第一階段貿易協議對中國施壓。我認為中國目前在貿易協議的某些方面做得相當不錯，不過其他方面仍不夠好。」

Lighthizer 表示，北京當局目前的採購量仍遠遠落後於當初協議的承諾。據彼得森國際經濟研究所數據顯示，按年度比例計算，截至 10 月北京當局對美國商品和服務的購買量僅約為第一階段承諾的一半。

Lighthizer 表示：「我會用爭端解決流程來解決特定問題，我一定會維持關稅，如果未來你看到關稅取消，那表示我們沒有認真理解中國是一個戰略對手。」

5. 拜登擬下周施打疫苗 彭斯周五率先接種

美國媒體報導，為了提高民眾對新冠肺炎疫苗的接受度，副總統彭斯 (Michael Pence) 周五將接種疫苗，並透過電視實況轉播，總統當選人拜登可能在下周施打第一劑疫苗，並且考慮公開接種。

Axios 報導，彭斯周五一早將在白宮接種疫苗，他的妻子 Karen Pence、美國公衛局長 Jerome Adams 當天也會接種。

根據 Axios/Ipsos Coronavirus Index 調查，9 月以來，美國願意接種疫苗的民眾增加一倍，如今有 27% 受訪者表示，計劃疫苗一分發下來就接種；65 歲以上民眾當中，40% 表示願意立即接種，比率從三個月前的 15% 大幅上升。

美國一名醫護人員在周一接種全美第一劑新冠肺炎疫苗。自美國食品藥物管理局 (FDA) 授權疫苗緊急使用以來，輝瑞 / BioNTech 疫苗已經分發到全美 50 州、哥倫比亞特區和波多黎各。