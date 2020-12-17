〈台股盤前〉台積電除息大秀登場 填息表現牽動市場多頭信心

美股周三漲跌互見，那斯達克指數創新高，費半指數則小跌逾 1 點作收，台股昨 (16) 日在外資回頭大買 293 億元下，強彈 235 點站回所有均線，而台積電將今 (17) 日展開除息大秀，填息表現牽動市場多頭信心。

蘋果傳出計劃明年上半年將 iPhone 產量提升 3 成、蘋果股價周二大漲 5%，加上台積電今日將除息，外資暫停結帳，反手大買台股 293 億元，終止連五賣，卡位台積電與鴻海，買超金額排名史上第七大，也強化市場信心。

台積電今日將除息 2.5 元，估影響大盤指數約 21.5 點。儘管台積電今日除息參考價為 509 元，為歷年來最高除息參考價，但在董事長劉德音公開強調「沒被砍單」後，並針對庫存議題釋疑、打臉外資後，市場參與除息信心大增，外資也終止連五賣，買超近 8000 張，押寶填息行情。

日月光集團擬大手筆投資台灣近千億元。日月光集團營運長吳田玉表示，日月光不僅在高雄廠第一、二園區工廠持續導入自動化，也會以過往經驗加速規劃第三園區，預計第三園區將招募逾 8600 名員工，總投資金額達 940 億元。

鴻海宣布，MIH 電動車開發者平台目前已有 201 家業者參與。NIH 聯盟將提供軟體介面、硬體規格及系統架構，以滿足有意爭取電動車龐大商機的 ICT 業者，首款開發者工具平台「EV Kit」預計明年 1 月發佈，4 月底開始陸續交付給全球開發者。

聯發科旗下子公司絡達決議將在 4.95 億元額度內，認購亞信電子的私募普通股，估計將取得 2 成股權。外界解讀，這是聯發科集團為強化寬頻通訊相關產品線的布局。

台股昨日成交值略縮至 2499.25 億元，法人指出，台股電子股成交比重回升至 7 成以上，對大盤表現呈現正向格局，但成交量低於月均量的 2700 億元水準，量能無法擴增，指數上檔仍具有一定壓力，估短線可能維持高檔震盪整理格局。