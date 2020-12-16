台股強彈站上14300點 外資回補近300億元 三大法人買超272.11億元

台股今 (16) 日在權王台積電帶動下，強漲逾 200 點，一舉攻克 5 日線、10 日線等多道關卡，盤面上各類股齊揚，電子股也重回多頭懷抱，台指期今天拉高結算，加權指數站上 14300 點，三大法人合計買超 272.11 億元，其中外資終止連 5 賣，回補近 300 億元。

台股終場上漲 235 點，收在 14304 點，但成交值僅約 2500 億元。觀察籌碼面，外資今天終結連 5 賣，轉為買超 293.34 億元；投信同步轉買超 3.1 億元；自營商仍呈賣超，共賣 24.41 億元，三大法人合計買超 272.11 億元。

大型權值股今日集體發動攻勢，台積電董事長劉德音釋出明年上半年營運樂觀訊號，加上市場看好填息行情，吸引資金回補，台積電今天上漲 1.6%，收在 512 元；聯電也重拾漲勢，一度大漲至 46.1 元，終場漲幅收斂至 2%，收在 44.9 元；大立光同步扮演領頭羊，股價勁揚逾 3%，收在 3325 元。

觀察盤面焦點，工具機產業景氣回溫，傳動元件漲聲響起，激勵上銀股價走強，並直奔漲停價 372 元，集團旗下大銀微系統同步噴出漲停。PCB 族群今日表現強勢，其中，金像電大漲近 9%，台郡、臻鼎、台表科、嘉聯益等也有 4-6% 的漲幅。

法人指出，台股目前仍屬強勢市場，不過，外資即將放耶誕長假，短線上對台股著墨力道會逐步淡化，但內資主力可望接續而上，屆時中小型股表現空間可望明顯增加。