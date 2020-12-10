〈陸股盤後〉外資連三買 上證守紅盤 漲幅不足0.1%

周四 (10 日)A 股三大指數開低震盪，白酒類股走揚，一度拉抬上證、深證翻紅。而自 11 月份起表現最沒起色的創業板指則在科技、電力類股的支撐下走勢最強。

上證與深證則大多時間平盤上方震盪，尾盤時段出現賣壓，但終場還能力守平盤之上。今日滬深兩市成交量依舊保持低迷人氣，成交量能維持在 7000 億左右。

盤面上，白酒、鋼鐵、醫美等族群漲幅較大，汽車、非鐵金屬、養殖類股則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證小漲 0.04%，報 3373.28 點；深證小漲 0.11%，報 13731.34 點；創業板指上漲 0.77%，報 2718.55 點。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 15.22 億元，已連三買，其中滬股通買超人民幣 14.98 億元，深股通買超人民幣 0.23 億元。

產業消息

券商預估 12 月鋼材市場供需格局比前一個月有所改善，鋼價走勢仍偏強，鋼企獲利有機會持續上揚。目前鋼鐵類股估值處歷史低點，而獲利改善可帶動估值的提升。鋼鐵類股勁揚，盛德鑫泰 (300881-CH) 大漲 19.50%，西寧特鋼 (600117-CH)、安陽鋼鐵(600569-CH) 紛紛漲停。

近期中國多家半導體廠的產業鏈觸角開始向上游延伸，紛紛宣布增資計劃，自建或合建上游產線。晶片概念股大漲，南方軸承 (002553-CH)、立昂微(605358-CH)、大唐電信(600198-CH)、大豪科技(603025-CH) 紛紛漲停。

法人觀點

國盛證券表示，現階段投資人可以從基本面和估值來選股。基本面上，在民眾開始陸續接種疫苗後，除了生技概念外，目前不少景氣復甦概念股也是可以提前佈局，如傳媒、酒店、民航、旅遊及部分原物料等產業。

另一個則是具新經濟題材的未來成長性企業，最近多檔科創板個股被納入 180/380 指數，外資 QFII 加速配置，代表中國經濟未來的個股也值得重點關注。

