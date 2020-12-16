【Wen姐筆記】台指期結算大戲登場 提防尾盤豬羊變色

外資昨日狂倒台股 165 億元，拖累大盤失守 14100 點，加權指數以 14068.52 點作收，成交值增至 2777 億元。不過趁指數回檔，原本英勇的空軍融券，卻大減 4.5 萬張，降至 110.5 萬張，融資也大減 10 億元，降至 1761 億元。雖然多空對峙氣氛稍緩，但今日台指期結算，外資仍為淨空單倉位，還是得提防尾盤出現豬羊變色! 關鍵點位為 14122、14176 與 14256 點。

多方要化解續往 14000 點關卡回測的危機，必須儘速站回 14100 點，兩端哨站為 14080 與 14122 點，而 14155 與 14200 點則是反攻強弱力道觀測指標，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，如能收復 14256 點，短多搶回控盤權，將有機會續往 14300 點挑戰，兩端哨站為 14282 與 14311 點。

但如 14080 點未能挺住，14000 點與月線保衛戰仍將開打，如再棄守 14049 點，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。需提防失守 13979 點之後，停損賣壓大舉湧現!

美股道瓊指數重返 3 萬點大關，多頭今日可吹響反攻號角? 由於今日為 14000 點關卡之上，首度遭遇的台指期結算日，再加上外資為淨空單倉位，而融資券雖略降，還是在高檔水位，今日台股尾盤的結算行情，更顯得波雲詭譎!

當指數處於關鍵位置時，盯好權值股表現準沒錯! 台積電創辦人張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠，多年來終於首度在媒體前同框握手，今日在台股的表現上， 是否也能上演攜手北上? 總之，不論是近日強勢的低價傳產龍頭，或是電子高低價次族群，盤面除了要有多方領頭羊，絕對不宜出現豬隊友，在台股關鍵時刻，如出現明顯轉弱族群，須提防拖累引動多殺多，拖累多頭大軍! 僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)