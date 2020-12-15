外資賣現貨補期貨 撿便宜低接多檔跌深電子股

台股今（15）日重挫逾 140 點，外資雖然持續大幅賣超，但台指期回補多單 4282 口，空單未平倉僅 341 口，此外，在大盤重挫下，外資也針對跌深的電子股逢低加碼，包含華新集團的華邦電、華新科以及彩晶，以及旺宏、偉詮電等個股。

外資今天共賣超 165.23 億元，為連續 5 個交易日賣超；投信也終止連 6 買，轉為賣超 1.8 億元；自營商同樣呈賣超，共賣 41.62 億元，三大法人合計賣超 208.63 億元。

外資今日逢低加碼跌深的電子股，包括記憶體的華邦電 1.8 萬張、旺宏 4837 張，以及彩晶 1.43 萬張，另外，偉詮電、南茂、華新科、合晶等超過半根跌停的個股，也獲外資也逢低承接。

另外，宏碁、欣興、日月光投控今日逆勢走揚，也獲得外資青睞，在買超排行榜上名列前矛。

外資賣超方面，持續調節先前大漲一段的群創 7.95 萬張、聯電 2.23 萬張外，航運股股長榮以及長榮航，合計被賣超逾 5.42 萬張，陽明也被調節 1.58 萬張；而金融股中的新光金、玉山金、台企銀也遭到外資提款。

不過，投信今日大買外資賣超的群創 2.6 萬張，另外還有航運的華航、長榮、陽明、萬海，以及鋼鐵的大成鋼、中鋼等，但賣超友達、長榮航等個股，其餘如日月光投控、華新、奇力新等也是投信調節個股。