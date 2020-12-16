傳明年上半iPhone增產30% 分析師：2成換機來自中國

日媒《日經新聞》報導 2021 上半年 iPhone 將增產 30%，激勵蘋果 (AAPL-US) 週二股價大漲。Wedbush 分析師表示，此報導支持「超級週期理論」的論點，預估 iPhone 未來升級有 20% 來自中國。

蘋果週二大漲 6.10 美元或 5.01%，收 127.88 美元。

《日經新聞》援引匿名消息來源報導，蘋果計劃 2021 年 1 月至 6 月間生產 9500 萬至 9600 萬部 iPhone，其中包括具備 5G 功能的 iPhone 12 系列，以及 iPhone 11 和 iPhone SE。

蘋果財報已經不再公佈 iPhone 銷售量數據，不過日經報導指出，蘋果計劃 2021 年生產多達 2.3 億部 iPhone，較 2020 年產量增加 20%。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 和 Strecker Backe 週二報告指出，日經的報導是「iPhone 12 需求的另一個看漲跡象」且支持所謂「超級週期理論」，即許多舊款 iPhone 用戶都已準備好升級且願意購買新款 iPhone。

針對蘋果 2021 年 9 月止的會計年度，iPhone 產量的華爾街預期共識是 2.15 億部，但牛市情況下，總量可能提高到 2.4 億部。

Ives 說：「根據蘋果網站上的交期以及我們的查驗，我們相信，iPhone 12 迄今預約訂單量是 iPhone 11 的 2 倍，這是蘋果旗艦超級週期產品的一個強有力的開端。」

他們預估，iPhone 未來升級量中有 20% 來自中國，也稱中國是「蘋果成功祕訣的關鍵成份。」

他維持蘋果「優於大盤」的評級，以及 160 美元的目標價。