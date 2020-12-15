央行鐵腕阻升 台幣打回原形收28.46元連2貶

在出口商瘋狂拋匯下，新台幣兌美元匯價今 (15) 日早盤強升逾 3 角，一度攻上 28.14 元，改寫近 23 年半新高，但央行尾盤仍強力守匯，以 28.4 元為重要的防守關卡，終場台幣匯價被打回原形，轉為貶值 1 分，收在 28.46 元，為連 2 貶。

新台幣兌美元今天以 28.3 元開盤後，在出口商及外資雙重夾擊下，隨即展開強勁攻勢，一度升抵 28.14 元，勁揚 3.1 角，再度突破近 23 年半新高紀錄，不過，在央行尾盤進場調節後，匯價再度由升轉貶，收 28.46 元，貶 1 分，台北外匯成交金額 12.29 億美元。

央行自 11 日棄守彭淮南防線 28.5 關卡後，出口商湧現恐慌性賣壓，加上季底拋匯需求向來較大，台幣兌美元匯價可說是「升升不息」，美元買盤依舊空虛，在亞幣升值大勢所趨下，央行穩匯壓力越來越大，但仍堅持不讓台幣匯率一口氣升足，試圖以時間來換取喘息的空間，期待美元指數能止跌反彈。

匯銀人士分析，目前台幣匯率易升難貶，年底前有機會看到 27 字頭，強台幣時代來臨。不過，央行近來一個頭兩個大，除了穩匯導致 11 月外匯存底暴增，打炒房也引發熱議，本周四 (17 日) 理監事會議即將登場，外界預期利率將維持按兵不動，但總裁楊金龍對於新台幣匯率煞不住有何對策，才是市場關注的焦點。

非美貨幣今日互有升貶，台幣跟隨人民幣、韓元走貶，日圓同樣小貶 0.04%，澳幣及紐元分別貶值 0.18%、0.24%，泰銖和新加坡幣則相對升值，歐元兌美元變動不大。