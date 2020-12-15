〈緯創印度廠遭破壞〉分析師：暴亂對蘋果直接影響小 觀察與台廠合作關係是否生變

蘋果 (AAPL-US) 週一 (14 日) 聲明，針對緯創 (3231-TW) 印度工廠遭暴力破壞事件，已展開全面調查，了解是否涉及違反勞動權益。分析師認為，此事對蘋果的基本面影響應該有限，但與台廠關係變化需要觀察。

據當地媒體報導，週末有數百名工人進入緯創在班加羅爾市 (Bangalore) 附近工廠，破壞廠房設施，並搶劫了數千部 iPhone 和筆記型電腦，有超過 150 人被捕。

摩根士丹利分析師 Howard Kao 和 Sharon Shih 發布報告指出，此事的基本面影響應該有限，但是仍將密切關注局勢發展，關鍵在於會停產多久，以及事件發生後緯創與蘋果關係的可能變化，還有緯創二期產能擴張的進度。

緯創估計損失為 1-2 億元新台幣，早前印度媒體報導，指損失達 43.7 億印度盧比 (約 16.71 億台幣)，緯創週二下跌 3.22%，收 30.05 元。

蘋果表示，正在調查這起事件，以及緯創是否遵守其供應商行為準則，將派蘋果團隊成員與稽查員前往當地廠區。

緯創印度主管 Sudipto Gupta 發布聲明，表示對此一事件深感震驚，公司遵守法律，並支持當局進行調查，並將盡快恢復生產，以保護員工的工作權。

摩根士丹利認為，此事對蘋果的直接影響可能微不足道，因為工廠才剛啟用幾個月，每年生產數量也有限。同時，這是緯創本地第 2 座工廠，生產的也是舊機型，而非最新的 iPhone 12。

他們表示，但是這一事件可能會影響台灣組裝商與蘋果的關係。蘋果已經表現出了更大的意願，來遏制其數百家供應商的勞工違規行為。