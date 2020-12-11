毛利率70%、一上市股價飆1倍 這檔「盲盒股」在紅什麼？

中國最大潮玩品牌泡泡瑪特 (09992-HK)11 日在香港掛牌，首日以 77.1 港元開出，較發行價 38.50 港元飆漲 100.26%。泡泡瑪特靠「盲盒」銷售模式，公司營收連兩年超過 200% 成長，毛利率更高達 70%，市場指稱「泡泡瑪特擁有盲盒，就像擁有印鈔機。」

中國成長最快潮玩店 三年利潤翻漲 289 倍

泡泡瑪特做的是「賣公仔」的生意，根據招股書表示，該公司已是中國增長最快的潮流玩具公司，市占率達 8.5%。11 日以 69 港元收盤，單日漲幅 79.22%，市值達 953 億港元。

根據招股書，2017 年至 2019 年，泡泡瑪特營收從 1.58 億元 (人民幣，下同) 成長至 16.83 億元，最近兩年營收增幅分別高達 225%、227%。此外，淨利潤分別為 156 萬元、9952 萬元、4.51 億元，淨利潤翻了 289 倍，業績爆發成長。

值得注意的是，泡泡瑪特品牌產品 (自有 IP、獨家 IP、非獨家 IP) 毛利率，自 2018 年以來均超過 70%，2019 年毛利率為 71.3%，讓向來是高毛利代表的房地產企業也望塵莫及。

盲盒 + IP 打造超強印鈔機

賣公仔為什麼可以這麼賺？正是打造了「盲盒 + IP」獲利方程式，不只吸金，還成功吸住上萬粉絲。

盲盒 (blind box) 指的是消費者看不見盒子裡裝著哪款玩具，因為這種未知的刺激感，讓人一抽成癮。2016 年傳入中國市場後造成轟動，成為廣大的 00 後、90 後年輕人新生活運動。

資料顯示，中國每年有 20 萬硬核玩家，一年在盲盒上花費超過 2 萬元。有些瘋狂的消費者，一年甚至要花上百萬。

此外，泡泡瑪特積極發展 IP(Intellectual Property，智慧財產) 產品，致力發掘藝術家，擴大 IP 創作，並爭取與品牌合作。此舉讓其公仔多樣且獨特，加上限量版、隱藏版，激起粉絲「收整套」的熱情與欲望。

泡泡瑪特精心設計「看不到、想擁有」的商業營運法寶，讓盲盒玩家甘心淪陷，直稱「一入盲盒深似海，一抽再抽抽不完。」

即便潮玩行業依然是離散程度相當高的產業，新進者也擁有充足機會，泡泡瑪特認為，公司已經成以自有 IP 為核心的「護城河」，也強調 IP 是最核心業務。

截至 2020 年 6 月 30 日，泡泡瑪特運營 93 個 IP，包括 12 個自有 IP 、25 個獨家 IP 及 56 個非獨家 IP，並有 360 萬名註冊會員。

提高入手容易度 門市滲透率是隱憂

此外，一名來自河北省的消費者指出，每隔一段時間就必須前往北京，買泡泡瑪特的盲盒。雖然體現了盲盒潮玩的魔力，也正顯示泡泡瑪特未來的隱憂：門市的滲透率。

根據招股書，表述此次募集資金用途的文字中，首先出現的就是「公司消費者觸達管道」，也就是說，泡泡瑪特正希望大量拓點，讓更多消費者輕易買到產品。

目前泡泡瑪特直營店約 150 家，而 2020 年 1 月起，暫時關閉了共 88 家零售店及 279 間機器人商店，因此 2020 年上半年，泡泡瑪特零售店及機器人商店的同店銷售分別減少 23.1% 及 52.8%。

大量的門市需要更加強大的資金與管理實力，無論是找到優秀商圈擴張直營零售、機器人商店，都必須保證這些店鋪能夠穩定營運且足夠獲利。