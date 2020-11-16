〈安普新轉上市〉搶中系電競、TWS客戶新單 明年營收將破百億元

安普新 (6743-TE) 預計 12 月中旬掛牌上市，董事長黃常青今 (16) 日表示，過去兩年接觸的電競、TWS(真無限藍芽耳機) 中系新客戶訂單，將於明年量產出貨，看好明、後年營收可望顯著成長，法人估，明年營收將上看 150 億元、後年 200 億元。

黃常青指出，受惠產線製程具市場競爭力，過去兩年持續與電競、TWS 客戶產品進行測試，今年下半年陸續出貨，明年將大量生產、出貨，且今、明年前 5 大客戶將大風吹，今年第一大客戶明年將排到第 2，其他 4 家則均為新客戶。

電競耳機方面，黃常青表示，全球前八大電競品牌中，約有 5、6 家是安普新的客戶，看好在新客戶訂單湧入下，明年出貨、營收將成全球最大；TWS 業務方面，法人認為，今年安普新才打入市場，基期低、營收比重僅 10%，預計新客戶產品明年量產出貨，且躍升最大客戶，明年營收比重將攀升至 35-40%。

法人看好，安普新客戶產品將大量出貨，訂單能見度高，今年營收有望破 50 億元，明年則倍數成長，上看 150 億元、後年更可達 200 億元；毛利率方面，明年全年力拚維持 25%。

安普新前 3 季營收 34.13 億元，年增 103.4%；毛利率 26.1%，年增 2.48 個百分點；營利率 14.02%，年增 10.76 個百分點；稅後純益 3.72 億元，年增 612.6%，每股純益 3.38 元。