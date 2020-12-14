〈安普新轉上市〉安普新掛牌首日 大漲逾2成啟動蜜月行情

安普新 (6743-TW) 今 (14) 日掛牌上市，參考價 100 元，早盤跳空開高震盪，最高站上 128 元，漲幅 25%，盤中也維持 2 成漲幅，啟動蜜月行情。

安普新主要聚焦在耳機產品、電子類塑膠製品及配件的研發、製造與銷售，提供自製產品設計、模具開發、塑膠射出成型、SMT(表面貼焊技術) 至成品組裝的一條龍服務。

全球前八大電競品牌中，約有 5、6 家是安普新的客戶，安普新看好，在新客戶訂單湧入下，明年出貨、營收將成全球最大；安普新今年首度打入 TWS 市場，並接獲新客戶訂單，產品明年量產出貨，並躍升最大客戶，營收比重從 10% 攀升至 35-40%。

安普新客戶產品將大量出貨，訂單能見度高，今年營收有望破 50 億元，明年倍數成長，上看 150 億元、後年更可達 200 億元；毛利率方面，明年全年力拚維持 25%。

安普新廠區分布台灣、中國及越南，台灣為研發中心，中國則為昆山及東莞廠，昆山主要負責生產包裝材料、塑膠零組件等，東莞廠則是組裝出貨；因應美中貿易戰去年在越南設立廠房，今年 3 月開始投產，是集團最大製造中心。

安普新以目前掌握客戶訂單來看，明年越南廠產能勢必供不應求，因此今年加碼 950 萬美元 (約新台幣 2.7 億元) 購買土地，將建置越南二廠，預計明年 3 月開始施工、年底前完工。