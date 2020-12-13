歐洲年底前有望釋百萬劑快篩標案 台廠分食大餅

新冠肺炎疫情持續壟罩歐洲，加上歐洲尚未啟動新冠疫苗施打，快篩試劑需求持續升，法國、德國等中央、地方政府擬年底前再釋出百萬劑快篩標案，台廠寶齡富錦 (1760-TW)、泰博 (4736-TW) 旗下產品已取得認證，將爭取政府標案訂單。

歐洲新冠疫情不斷升溫，其中德國單日新增確診病例數近 3 萬例、585 人死亡，突破疫情爆發以來，國內最高紀錄，也推升快篩檢測試劑需求再次爆發。

據了解，各國政府標案每次釋出的數量，會由 3、4 家廠商供應，得標後不會一次性交貨，而是會在半年或 3 個月內，分階段交貨，此外，台廠多瞄準當地政府有提供補助快篩試劑的地區，如德國補助每劑 7-8 歐元，比起其他國家標案價格約落在 5 美元上下，對台廠營運挹注相對有利。

歐洲疫情未趨緩，德國、法國政府擬月底前再釋出百萬劑快篩標案，預期價格仍有望維持 7-8 歐元，台廠中寶齡富錦、泰博開發的快篩檢測試劑，已取得歐盟 CE 認證，後續也將透過代理商、子公司向政府爭取標案。

泰博檢測試劑透過各地經銷商銷售，以目前在手訂單來看，預計本月將出貨 100 萬劑、1 月將再出 150 萬劑，法人估，總出貨量 250 萬劑營收貢獻約 1500 萬 - 2500 萬美元 (約新台幣 4.3-7.2 億元)。

泰博除積極爭取歐洲標案外，也瞄準世界衛生組織 (WHO) 標案，以近期 WHO 釋出標案來看，總需求量約 1.2 億劑，單價約 5 美元，該單價與泰博售價相當，爭取標案相對有利。

寶齡市場主要聚焦在東南亞、中東地區，依照客戶下單量計算，快篩單價約落在 5-8 美元，產品本月初拿到歐盟認證，有客戶已增加訂單並完成出貨，後續將爭取更多訂單量，營收貢獻有望放大。