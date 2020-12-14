【袁志峰專欄】年底前淡靜，新股表現較好

今天推介 - 建設銀行 (939), 上日收市 $5.81

1) 股市前景

中港股市上周回調，成交減少，主因是投資者年底前沽貨銷定利潤，而市場並無顯著負面消息。今周市場焦點包括周二公布中國 11 月份經濟數據及周三美聯儲議息。估計年底前恒指波幅為 26000 至 27000 點，新股表現相對較好。

今天推介是建設銀行 (939) — 中資銀行三季度盈利同比跌幅較上半年大幅收窄，隨着中國四季度經濟增長加快，內銀季度盈利應可持續改善。建設銀行 (939) 股價自 12 月 1 日收市價 6.20 元已下跌 6.3%，主要是消化前期升幅，基本因素並無負面變化。現價對應歷史市盈率 5.0 倍，市淨率 0.59 倍，股息率 6.2 厘，估值吸引。建議買入，目標價 6.5 元，止損價 5.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 224 點，早盤最多漲 293 點，其後升幅收窄至 32 點，午後窄幅震盪，收報 26505 點，升 95 點或 0.4%，成交額按日升 24% 至 1359 億元。港股通南向資金淨買入少於 1 億元，12 月以來累積淨買入增至 253 億元。全周計，恒指跌 1.2%。

藍籌股 30 升 21 跌 1 持平，石油股領漲。中海油 (883)、中石化 (386) 及吉利汽車 (175) 分別漲逾 6%、4% 及 3%，是升幅最大成份股。其次是藥明生物 (2269)、中石油 (857) 及美團 (3690) 皆升逾 2%。舜宇光學 (2382) 及華潤置地 (1109) 跌逾 2%，是跌幅最大成份股。

恒生科技指數升 0.7%，成份股 19 升 10 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 升逾 1%，小米 (1810) 及網易 (9999) 跌少於 1%。華虹半導體 (1347)、微盟 (2013)、明源雲 (99) 及眾安在線 (6060) 分別升逾 8%、7%、5% 及 3%，是升幅最大成份股。丘钛科技 (1478) 及舜宇光學 (2382) 是表現最差成份股，前者跌逾 3%。全周計，恒生科技指數升 1.6%。

板塊方面，石油、太陽能、餐飲及航空股跑赢大市。保利協鑫能源 (3800) 及協鑫新能源 (451) 升逾 14% 及 4%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 漲逾 5% 及 2%。中國國航 (753)、中國南方航空 (1055) 及國泰航空 (293) 皆升逾 2%。金礦、物管、電力及基建股下跌。紫金礦業 (2889) 跌逾 2%。中交建 (1800) 及中國鐵建 (1186) 皆跌 2%。碧桂園服務 (6098)、中海物業 (2669) 及保利物業 (6049) 皆跌 5%。

周五上証指數高開低走，最多曾跌 1.4%，尾市反彈，收報 3347.19 點，跌 0.8%。深証成指跌 1.3%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 8300 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 1200 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出 40 億元，12 月以來累積淨買入減至 265 億元。全周計，上証指數跌 2.8%，深証成指跌 3.4%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中汽協數據顯示，11 月乘用車銷量為 230 萬輛，按月升 8.9%，按年升 11.6%；累計今年首 11 個月，銷量為 1779 萬輛，按年跌 7.6%，跌幅較今年首 10 個月收窄 2.3 個百分點。商用車上月銷量 47 萬輛，按月增 1.9%，按年大漲 18%，首 11 個月共銷 468 萬輛，按年多 20.5%。(信報)

4) 個股訊息

青島啤酒 (168) 主要股東復星國際 (656) 周五收市後，向市場配售 2.3% 青啤股份，涉及 3100 萬股，配售價介乎每股 75.34 元至 75.67 元，較周五收市價 78.65 元有約 3.8% 至 4.2% 折讓，套現約 23.36 億至 23.46 億元。(信報)

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