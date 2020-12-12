〈紐約匯市〉兩利空打壓風險情緒 美元回升 DXY一周小漲0.3% 

美國國會推遲刺激談判磋商、英國無協議脫歐可能性愈來愈高，風險情緒降溫，美元周五 (11 日) 重拾本周反彈走勢，五個交易日來累計小漲 0.3%。

美國單日病故人數高達 3000 人，美國食品藥物管理局 (FDA) 即將批准輝瑞 / BioNTech 新冠肺炎疫苗，當局正在為數十年來最大規模疫苗接種工作準備。

然而美國新一輪刺激磋商仍無進展，眾議院議長佩洛西周四表示，兩黨協商可能拖延到耶誕節。參議院周五緊急通過短期撥款法案，避免聯邦政府在周五 (11 日) 資金斷炊，也為談判爭取更多時間。

DXY 美元指數紐約尾盤上漲 0.23% 至 90.955，略高逾上周五觸及的 2018 年 4 月以來低點 90.47。

OANDA 市場分析師 Edward Moya 說：「在許多方面，這都是令人失望的一周。華府的刺激磋商沒有任何進展，英國脫歐將再次面臨關鍵時刻。美國的病故和住院人數繼續以驚人的速度增加，這可能會導致更多的限制封鎖措施。」

隨著全球經濟成長提速，以及美國聯準會 (Fed) 預估將維持近零利率水準，分析師大多預期美元將進一步下滑。

但美銀警告，這種看法面臨的風險在於，如果情勢發展出乎預料、美國經濟意外跑贏其他國家，就會令市場改變想法。「如果美國的經濟復甦比世界上大多數地方—尤其比歐洲強勁得多，市場將重新消化 Fed 的行動，有利美元。」

周五公布最新數據顯示，疫情再起抑制勞動力市場和服務需求，美國 11 月生產者物價幾乎原地踏步，為短期內通膨保持溫和的觀點提供支撐。不過，12 月初的消費者信心意外改善。

歐元兌美元在紐約尾盤貶值 0.23%，報 1.2115 美元，回吐周四漲幅。歐洲央行 (ECB) 周四表示，正在關注歐元匯率，以判斷對中期通膨前景的影響。

ECB 同日還宣布加碼購債並延長實施時間，歐洲領袖則在妥協讓步後，同意推出包括歐盟復甦基金在內的 1.8 兆歐元一籃子刺激計畫。

無協議脫歐風險升高，英鎊挫跌，英鎊兌美元貶值 0.5% 至 1.3233，押注英鎊波動性升高的部位增加。

英國首相強生和歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周五表示，三周後英國很可能在未與歐盟達成貿易協議的情況下脫離歐盟，兩人已將談判時限設定在周日 (13 日) 傍晚。

選擇權市場行情顯示交易員正在針對混亂的情況做準備，英鎊一周隱含波動率處於九個月高點，英鎊賣權相較買權的溢價逼近 4 月以來最高，反映投資人為下滑走勢尋求保護。

英國央行 (BOE) 總裁貝利 ( Andrew Bailey) 周四表示，與新冠肺炎疫情相比，無協議脫歐會對英國經濟造成更持久的傷害。

截至周六 (12 日) 台灣時間約 6:00 價格：