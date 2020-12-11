台股多空廝殺保不住5日線 外資連3賣 三大法人賣超61.69億元

台股今 (11) 日盤勢上沖下洗，早盤一度上漲百點，盤中賣壓出籠後，又下殺至 14081 點，高低震盪達 271 點，不過，隨著台積電回穩，金融、鋼鐵族群挺身撐盤，帶動加權指數驚險翻紅，但仍守不住 5 日線支撐，三大法人多空激烈交戰，合計賣超 61.69 億元，外資已連續 3 個交易日賣超。

台股今天收盤小漲 12 點，收在 14261 點，5 日線得而復失，成交值略增至近 3200 億元，周線連六紅，累計本周上漲 129.25 點。觀察籌碼面，外資今天共賣超 20.32 億元，為連三賣；投信則是連五買，買超 4.55 億元；自營商仍與外資同調，共賣超 45.92 億元，三大法人合計賣超 61.69 億元。

權王台積電盤中遭到調節，一度下跌至 505 元，不過，低接買盤伺機進場，帶動股價翻紅，終場上漲 0.78%，收在 516 元；聯電、大立光賣壓沉重，股價均重挫逾 2%；日月光投控、穩懋、環球晶、南亞科跌勢也相當重；面板雙虎走勢不同調，友達下跌 1.6%，群創力守平盤之上。

金融族群扮演撐盤要角，15 家金控前 11 月大賺 3543 億元，改寫獲利歷史新高，激勵金控股全線走揚，富邦金一度強漲逾 4%，國泰金、元大金、兆豐金等也都有 1-2% 的漲幅，表現相當強勢。

鋼市回溫，明年第一季可望持續向上發展，帶動鋼鐵股延續昨日漲勢，龍頭股中鋼上漲逾 1%，威致亮燈漲停，中鴻漲幅多達 7%，東鋼、豐興、官田鋼、燁輝等多檔漲勢也不俗。

被動元件雙雄今天也相對抗跌，在漲價題材加持下，國巨強勢上漲近 2%、華新科勁揚近 3%，其他二線廠包括聚鼎、華容、蜜望實及信昌電等同步吸引資金進駐。

法人認為，外資期貨部位維持淨空單，短線上指數仍要提防回檔整理的壓力，操作上建議選股不選市，切勿過度追高，不過，台灣基本面表現佳，可留意前 11 月營收、獲利繳出好成績的個股，擇優布局。