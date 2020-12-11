台股上沖下洗震盪271點 逆勢翻紅小漲12點收14261點 周線連六紅

美股周四普遍收黑，台股今 (11) 日上沖下洗，早盤一度漲百點，但盤中賣壓出籠後，指數下殺至 14081 點，高低震盪高達 271 點，不過，隨著電子權值股回穩，加上金融族群挺身撐盤，終場指數逆勢翻紅，小漲 12.2 點，收在 14261.69 點，5 日線得而復失，成交值 3180.33 億元，周線寫下連六紅，累計本周上漲 129.25 點。

觀察主要權值股表現，台積電盤中遭到調節，一度跌至 505 元，不過，低接買盤伺機進場，帶動股價翻紅，終場上漲 0.78%，收在 516 元；聯電、大立光面臨沉重賣壓，股價均重挫逾 2%；鴻海、聯發科、日月光投控及台塑等傳產股也震盪走弱；不過，台達電、廣達等電子股在多頭力挺下，相繼翻紅。

金融族群今天扮演撐盤要角，15 家金控前 11 月大賺 3543 億元，不但超越去年全年，更改寫獲利歷史新高，金控股全線應聲大漲，富邦金一度漲逾 4%，國泰金、元大金、兆豐金等也都有 1-2% 的漲幅，表現相當強勢。

被動元件今天也相對抗跌，在漲價題材加持下，龍頭股國巨強勢上漲近 2%，華新科同步大漲近 3%，其他二線廠包括聚鼎、華容、蜜望實及信昌電等也吸引資金進駐。