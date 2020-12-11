【日盛投顧】指數橫盤震盪

◆盤勢分析

1. 台股周五早盤在 2881 富邦金等大型金融股帶動，指數以小高盤跳空開出，但 2330 台積電、2303 聯電、2409 友達等權值電子走弱，盤中一度回測十日線；午盤過後 2317 鴻海、2492 華新科轉強，帶領大盤回穩，終場收在 14261.69 點，上漲 0.09%。

2.OTC 指數開高走低，尾盤跌幅收斂，報 179.39 點；短線壓力為 183.87 的前波高，支撐在 175.69 點的月線位置。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長下影黑 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：11 日成交量 3,203.08 億元，後續仍以價量配合方式為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標高檔向下，MACD 柱狀體高點下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 61.70 億元；外資 - 20.33 億元、投信 + 4.56 億元、自營商 - 45.93 億元。

被動元件、金融、鋼鐵吸睛

1.DRAM：研調機構集邦科技發表 DRAM 明年 1Q 看漲，2408 南亞科、2337 旺宏、2334 華邦電等，早盤相對抗跌；特殊型記憶體 5351 鈺創，收盤上漲 3.4%。

2. 被動元件：雙雄 2492 華新科強攻 LTCC 元件及車規 MLCC 產品，法人持續買超，帶動 2327 國巨股價尾盤同步收漲，二線廠 6284 佳邦、6449 鈺邦表現佳。

3. 金融股：15 家上市櫃金控股，獲利同期歷史新高紀錄，2881 富邦金領攻，5876 上海商銀、2882 國泰金、2883 開發金、2886 兆豐金、2887 台新金、2888 新光金與 2892 第一金，類股漲幅整齊。

4. 鋼鐵：南部鋼鐵廠傳出醞釀封盤，加上近期國際鐵礦砂價格持續攀高，鋼材價格同步上，早盤 2028 威致漲停，2014 中鴻、2017 官田鋼走高。此外，銅價走勢強勁，2009 第一銅股價再度轉強。

5. 操作建議：短線持續震盪走高、可留意原物料與具聖誕節相關受惠股。