〈電信5G技術升級〉SA獨立組網技術逐步成熟 電信商啟動試驗場域搶企業客戶商機

美國電信業者 T-Mobile、中國移動香港相繼推出商用 5G 獨立組網 (SA)，象徵 SA 技術已逐步成熟，台灣電信商也加緊腳步將技術提升，初步先應用在企業專網，中華電 (2412-TW) 已在林口創新園區導入 SA 的實驗場域；台灣大 (3045-TW) 則預計三年內演進至 SA；遠傳 (4904-TW) 預計明年中推出 SA 架構。

據研調機構報告指出，5G 獨立組網將為企業帶來前所未有的效益，5G 在企業市場未來幾年，年複合成長率超過 40%，2025 年市場規模至少 372 億美元 (約新台幣 1.05 兆元)，因此各國電信商積極搶攻市場，分食大餅。

美國電信業者 T-Mobile 搶先在全美推出全國性 5G SA 服務，並宣稱為全球首家推出 5G SA 商用網路的業者，可望覆蓋 7500 個地區鄉鎮、2.5 億名使用者；中國移動香港後續也宣布推出 5G SA，將導入金融、地產界等領域。

中華電行動分公司總經理陳明仕表示，儘管目前 SA 技術已到位，但設備尚未完全跟上，必須技術、設備均成熟後，才有望建立網路生態系，並推動 SA 大幅擴展。

陳明仕認為，由於前端技術成熟速度，會比手機等終端設備快，以目前 SA 技術還在測試情況下，企業端將會先行導入 SA、消費端則還需要時間。

台灣電信商也不落人後，中華電以「廣結盟」策略搶占 5G 商機，並在北流音樂中心、故宮及林口新創園區等打造創新應用，其中林口新創園區已導入 SA 實驗場域，主要試驗無人搬運車。

台灣大 (3045-TW) 則與芬蘭電信設備大廠諾基亞 (NOKIA) 合作發展 5G 網路設備，包括 5G 無線接取網路 (5G RAN)、5G 核心網 (5G Core) 及 5G IMS 等設備，預計三年內，將從目前的 NSA 演進至 SA。

遠傳則預計明年中將導入 SA 架構，自駕車等特定專網領域有望成為首個應用場域，惟 SA 對電信業者來說，仍屬於新技術，若要達到生態系成熟、成本降低，還需要幾年時間。