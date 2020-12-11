IDC估今年台灣PC市場保持成長 明年需求趨緩轉年減6.8%

受惠遠距商機、宅經濟延續，今年台灣筆電市場逆勢成長，市調機構 IDC(國際數據資訊) 今 (11) 日表示，第 3 季個人電腦市場出貨量達 69.1 萬台，持平去年，預期第 4 季起動能將逐步收斂，今年全年保持年增 4.3%，明年則在需求趨緩、基期墊高下，將衰退 6.8%。

IDC 市場分析師劉伊菡表示，台灣個人電腦市場在遠距教學需求、振興三倍券等促銷激勵下，家用筆電、桌機均維持年增 3% 成長幅度，商用市場則因受居家辦公、去年換機潮墊高基期，年減 2.4%，累計台灣前 3 季筆電出貨量年增 13.3%、桌機年增幅也達 2.3%。

展望未來，IDC 指出，第 4 季商用市場採購力道、家用市場轉趨保守，估第 4 季台灣個人電腦市場出貨量將年減 5.3%，全年成長率則維持年增 4.3%，預期明年企業、個人對個人電腦需求都將下滑，台灣整體個人電腦市場將年減 6.8%。

平板電腦方面，IDC 表示，雖然第 3 季商用、消費型平板需求暢旺，但受上半年供貨不穩影響，估全年出貨量將達 93 萬台，年減 7.6%，明年則因教育市場傾向購買筆電取代平板，預期出貨量將進一步下滑至 86 萬台，年減 7.3%。

另一方面，IDC 指出，智慧型手機需求疲弱，受疫情、蘋果新機遞延發表，第 3 季台灣智慧型手機出貨量年減 18%，但隨著品牌廠陸續推出 5G 手機搶市，估第 4 季出貨將逐步回溫，全年出貨達 540 萬台，年減幅收斂至 16.3%，明年則可望成長至 583 萬台、年增 7.9%。