盤前財經大事搶先讀2020年12月11日

今日操盤前瞻

新股掛牌：耀登

法說會：永記、圓展、晶宇、榮群

FCC 通過華為 / 中興禁用清單 撤銷中國電信在美運營

週四 (10 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 以壓倒性票數通過「排除華為和中興通訊設備的清單」，並啟動撤銷中國電信在美運營過程。閱讀全文...

英國首相：無協議脫歐的可能性很大

週四 (10 日) 英國首相強生警告，英國無協議脫歐的可能性很大。強生稱，英國很可能會得出一個更像是澳洲與歐盟關係的解決方案，而不是加拿大與歐盟關係的解決方案。閱讀全文...

iPhone 拉貨帶動 台積電 11 月營收 1248.65 億元 寫單月次高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 11 月營收 1248.65 億元，受惠 iPhone 進入拉貨旺季，主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載下，營收月增 4.7%，年增 15.7%，改寫單月次高，僅次 9 月的 1276 億元新高紀錄。閱讀全文...

傳蘋果與台積電合作開發 Apple Car 自駕車晶片

據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 正持續推進自動駕駛汽車項目的工作，傳出蘋果正在與台積電合作開發自駕車晶片，並可能為此在美國建立工廠。此外，蘋果也持續進行自駕車相關技術研發，像是光學雷達 (LiDAR) 障礙物偵測系統等。閱讀全文...

打炒房 財部明年上半年修法調高房屋稅免稅門檻

財金部會打炒房接力出招，財政部預定明年修正房屋稅，包括研議提高地方囤房稅稅率上限，同時排除法人適用「現值低於 10 萬免課房屋稅規定」，預計最快明年上半年推動修法。閱讀全文...

iPhone 12 挹注 中華電前 11 月每股賺 3.95 元 坐穩獲利王

電信三雄昨 (10) 日公布 11 月自結，中華電 (2412-TW) 在 iPhone 12 系列手機挹注，再度搶下雙項獲利王寶座，前 11 月每股純益 3.95 元，再度超車台灣大 (3045-TW) 的 3.87 元、遠傳 (4904-TW)2.37 元；中華電 11 月每股賺 0.34 元，連 4 個月坐穩冠軍，贏過台灣大 0.3 元、遠傳 0.2 元。閱讀全文...

工作天數增加 聯發科 11 月營收 335.38 億元 改寫歷史次高

聯發科 (2454-TW) 昨 (10) 日公布 11 月營收 335.38 億元，月增 10.18%，年增 62.67%，累計前 11 月營收 2897.17 億元，年增 29.26%；受惠工作天數較上月增加，以及三大平台業績成長，聯發科 11 月營收創下歷史次高，全年將突破百億美元。閱讀全文...

新光金 11 月獨虧 15 金控前 11 月賺 3543 億創高 靠 6 家正成長撐起

15 家金控今 (2020) 年 11 月獲利全數出爐，新台幣升不停，撂倒新光金 (2888-TW)11 月獲利，自結單月稅後虧損 8.17 億元，為單月唯一虧損金控，不過綜觀 15 家金控，合計前 11 月已賺 3543.72 億元，比起去年全年才賺到 3500 億元，不僅提前一個月達陣，且只靠 6 家金控正成長，就改寫獲利歷史新高。對於金控獲利繳出好成績，金管會主委黃天牧鼓勵金融業為員工加薪。閱讀全文...

