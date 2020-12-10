台股拉回退守14200點 外資倒貨143億元 三大法人賣超181.3億元

美股周三自高點回落，台股今 (10) 日同步回檔修正，半導體族群遭到空方狙擊，晶圓雙雄震盪走跌，僅零星電子股獲資金點火，傳產股相對有撐，但仍不敵賣壓出籠，加權指數終場摜破 5 日線，下跌 140 點，收在 14249 點，三大法人合計賣超台股 181.3 億元，其中外資趁機倒貨 143 億元。

加權指數成交值仍在 3000 億元之上。觀察籌碼面，外資今日持續賣超，共賣 143.42 億元；投信適逢年底作帳，維持買超 11.47 億元，為連 4 買；自營商與外資同站賣方，賣超 49.35 億元，三大法人合計賣超 181.3 億元。

半導體族群湧現獲利了結賣壓，權王台積電領跌，終場挫 1.5%，收在 512 元，單日市值蒸發 2074 億元；聯電、世界先進均重挫約半根停板；IC 設計指標股聯發科跌逾 3%；瑞昱、穩懋、環球晶、祥碩等下跌 2-5%。

鴻海、大立光、台達電、廣達、華碩及可成等電子股均遭到調節，跌勢相當重；面板雙虎同樣賣壓沉重，友達終場挫逾 3%，群創跌逾 2%；不過，傳產族群相對有撐，包括南亞、中鋼、上銀、寶成等逆勢上漲逾 1%，金融股則以富邦金最為強勢。

盤面上，以鋼鐵類股表現最強，其他包括紡織、塑膠、食品、營建及金融也維持上漲走勢。鋼鐵股受惠漲價利多題材，今日吸引資金進駐，包括中鴻、官田鋼、燁興等多檔都亮燈漲停。

此外，全球缺櫃問題嚴重，直接受惠的航商長榮，今日股價續揚，一度攻上 29.35 元，終場漲勢略為收斂，但仍有 1% 的漲幅，萬海則收平盤；散裝航運市況並未特別熱絡，今日全面走跌，其中以新興、中航、台航跌勢最深。

法人表示，儘管台股拉回修正，但資金動能充足，年底又有投信、集團作帳行情，指數高點仍可期待，投資人可留意集團股、中小型股及 5G 相關概念股，都有表現機會。