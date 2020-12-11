〈台股盤前〉資金重回電子股 將重啟大盤新一波攻勢

台北股市在帶量連 4 紅之後，10 日加權股價指數大跌 140.65 點或 0.98% 收黑，並跌破 5 日線，證券分析師黃漢成指出，主要市場資金在電子股居高思危並轉移到傳統產業類股造成，預估台股在測試短期均線支撐力道之後，仍將維持於高檔震盪格局。

就今晨的美股收盤數據來看，美股道瓊指數下跌 69.55 點，或 0.23%，收 29,999.26 點。標普 500 指數下跌 4.72 點，或 0.13%，收 3,668.10 點。那斯達克指數上漲 66.86 點，或 0.54%，收 12,405.81 點。費城半導體指數下跌 1.10 點，或 0.04%，收 2,733.67 點。

科技五大天王僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.20%；臉書 (FB-US) 下跌 0.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.57%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.087%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.60%。台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.69%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.24%。

就台股基本面來看，上市櫃公司 11 月營運旺，台股 12 月營收持續看旺，2020 年全年營收有望突破 35 兆元，將挑戰 2018 年 35.15 兆元歷史新高紀錄。上市櫃公司 11 月單月營收改寫歷史新高達 3.55 兆元，年增逾 1 成、月增近 1 成；累計 2020 前 11 月合併營收為 31.81 兆元，年減 0.19%。

在市場重要消息部分，台積電 (2330-TW) 11 月營收 1248.65 億元，受惠 iPhone 進入拉貨旺季，主要先進與成熟製程需求同步逼近滿載下，營收月增 4.7%，年增 15.7%，改寫單月次高，僅次 9 月的 1276 億元新高紀錄。

台積電前 11 月累計營收 1 兆 2218.9 億元，年增 26.4%。法人看好，12 月營收可望持續成長，再刷新單月新高，第四季財測也將優於預期。