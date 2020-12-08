筆電需求旺 宏碁11月營收年增4成 寫今年次高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (8) 日公布 11 月營收，在筆電動能維持高檔、新事業動能持續發酵下，單月合併營收達 287.19 億元，月增 12.5%、年增 40.6%，為今年單月次高，其中，主打教育的 Chromebook 11 月營收更年增 1.35 倍，累計前 11 月營收達 2487.21 億元、年增 17.9%。

宏碁表示，11 月各產品動能延續，整體筆電營收年增 68%，電競產品、Chromebook 11 月營收年增 52.4%、135.4%，累積前 11 月營收也分別年增 31.8%、79%，前 11 月輕薄型筆電營收年增 53%。

宏碁進一步指出，集團新事業動能持續發酵，其中，旗下酷碁累積前 11 月營收年增 76.6%，宏碁第二家上櫃子公司智聯服務 (6751-TE) 也預計在 25 日正式掛牌上櫃，12 月 7 日到 12 月 9 日下午兩點也將辦理 1292 張競價拍賣，展碁國際 2 日則通過台灣證券交易所上市審議會。

宏碁表示，受惠遠距辦公、教學、娛樂商機帶動，筆電產品需求仍供不應求，將持續與夥伴合作，逐月提升產能，日前也獲得歐洲地區電子零售商產業組織 Euronics Internationa 之 IT 領域年度最佳供應商前三獎項。