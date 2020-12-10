Q3製造業營收年減0.5% 固定資產增購投資連9季正成長

經濟部統計處今 (10) 日公布第 3 季製造業投資、營運概況調查報告，統計第 3 季製造業營收達 7.37 兆元、季增 10.4%、年減 0.5%，在各國重啟經濟下，各產業減幅均較上季收斂，但受國際原物料下跌，傳統產業表現仍疲弱；製造業國內固定資產增購金額則持續增加，第 3 季達 3505 億元，季增 1%、年增 0.6%，為連續 9 季正成長。

從各行業別分析，統計處表示，電腦電子及光學製品業，受惠居家辦公、教學需求，激勵筆電、伺服器及網通設備廠營收增溫，統計第 3 季營收年增 2.2%，電子零組件業也因 5G 通訊、高效能運算、物聯網、IC 設計等應用發展，第 3 季營收年增 11.7%，續創歷年同期新高。

傳統產業則仍國際原物料價格較去年同期下跌，普遍呈現衰退，其中，石油及煤製品業年減幅仍達 39.5%，包含金屬製品業、化學材料業、機械設備業、基本金屬業，也在疫情影響下，第 3 季營收分別年減 1.8%、16.9%、1.6%、8.6%。

展望未來，統計處表示，第 4 季進入歐美年終購物旺季，消費性電子新品陸續上市，加上新興科技應用、遠距商機需求延續，可望持續挹注資訊電子產業營收成長，傳統產業營收也可望隨著國際原物料價格逐漸回溫下，同步緩步回升。

另一方面，統計處今也公告第 3 季製造業國內固定資產增購金額，在石化業者持續增購設備發展高值化產品、國內鋼廠高爐提前大修，加上國營事業重大計劃加速，投資金額達 3505 億元，季增 1%、年增 0.6%，為連續 9 季正成長，但去年基期較高，預期增幅將持續收斂。

統計處統計，累計前 3 季國內固定資產增購 1.46 兆元，年增 4.3%。